كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا عندما نذهب إلى الأماكن العامة؟

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يتساءل العديد حول الإجراءات الواجب اتباعها عند الذهاب إلى الأماكن العامة من أجل تجنب الإصابة بـ"كوفيد 19".

وحول التعليمات الواجب اتباعها، فهي بناء على "دليل الوقاية من فيروس كورونا"، الذي أصدرته الحكومة الصينية، كالآتي..

- تجنب الاتصال بحيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية دون حماية.

- تجنب مراكز التسوق والحافلات ومترو الأنفاق والطائرات وغيرها من الأماكن المزدحمة، وإذا كنت بحاجة إلى الخروج، يتوجب عليك ارتداء قناع واقٍ للحد من خطر انتشار العدوى.

- عند السعال أو العطس، قم بتغطية أنفك بالكامل بمنديل ورقي أو بكم كوعك المثنى، بعدها، قم برمي المنديل الورقي المستخدم في صندوق القمامة المغلق على الفور، أما بعد العطس، فاغسل يديك جيدا بالماء والصابون أو المطهر الذي يحتوي على الكحول الطبي.

- اغسل يديك بعد الذهاب إلى المنزل مباشرة.

- إذا كنت تعاني من حمى أو غيرها من أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وخاصة الحمى المستمرة، توجه إلى المستشفى في الوقت المناسب.

- خلال موسم وباء الأمراض المعدية، ينبغي تجنب لمس أو مصافحة جميع الناس قدر الإمكان.