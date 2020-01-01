"شعر العجوز".. فوائد مذهلة لنبات القريص تفتت حصوات المرارة وتنقي الدم

"القريص".. نبات ربما لا يعلمه الكثيرون، إلا أنه يعتبر من أهم النباتات الطبية التي يمكنها علاج عدد من الأمراض.

ما هو القريص؟

نبات القريص يعتبر من ضمن الأعشاب البرية التي استخدمت منذ القدم في طب النباتات، وموطنها الأصلي بـ "آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية"، وفقا لموقع "webmd" و"mercola" و"draxe" و"organicfacts".

ما شكل نبات القريص؟

يحتوي على شعيرات لاذعة طويلة لذلك وصف أو أطلق عليه أيضا اسم "شعر العجوز"، وطوله نحو 5 أقدام، والقريص غني بعدد من الفيتامينات والمواد والمعادن والأحماض المفيدة في علاج عدد من الأمراض، مثل فيتامين أ وج وب، ومعادن السيلكا والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ومواد الكاروتين والسبروتونين والجلوكوزيدات وغيرهم، وحمض الفورميك والعفن وغيرهم.

فوائد القوريص

- تقي من الإصابة بالماء البيضاء في العين وتنشط فيها الدورة الدموية.

- تعالج حالات الجفاف في الجلد.

- تعالج مشاكل الجهاز الهضمي واضطراباته سواء علاج الإمساك أو الالتهابات أو امتصاص الغذاء.

- تعالج تضخم الكبد والطحال.

- تعمل على تهدئة آلام القولون.

- تفتت الحصوات المتراكمة على المرارة.

- تعمل على علاج البشرة كونها غنية بالمواد المهدئة للحساسية.

- تتخلص من قشرة الشعر وتمنعها وتعالج التساقط.

- تعالج مشاكل العظام والمفاصل من مرض الروماتيزم والنقرس وغيرهما وتعمل على تهدئة آلام العظام من خلال دهنها.

- تعالج أمراض الجلد.

- تعمل على تسهيل عملية الولادة الطبيعية.

- مدرة للبول.

- تنقي الدم وتخلصه من السموم.

- تساعد في علاج حصوات الكلى.

- تعالج المثانة العصبية والتبول اللاإرادي.

- تخفف وتقي من أمراض الجهاز التنفسي.

- تعمل على علاج تضخم البروستاتا.

- تخفف من آلام الدورة الشهرية.

كيفية استخدام نبات القريص

-يمكن وضع النبات في ماء حوض الاستحمام الدافئ للجلوس لمدة نصف ساعة.

- يستخدم نبات القريص من خلال شرب شاي أو منقوع.

- يمكن دهن الجسد بزيت القريص.

يُحذر استخدام القريص في هذه الحالات

- تبتعد عنه المرأة الحامل كونه نباتا ساما لها.

- خطر لمرضى ضغط الدم المنخفض كونها تزيد من خفض ضغط الدم.

- يمتنع عنها مرضى السكري وفي حال انخفاض مستوى السكر في الجسم.