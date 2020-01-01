المجموعة الشمسية تتمنى للأرض الشفاء.. قصة رسمة متداولة بعد أزمة كورونا

12:22 م | الإثنين 23 مارس 2020
الصورة المتداولة

الصورة المتداولة

كتب: سمر صالح

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"كواكب المجموعة الشمسية تتمنى الشفاء العاجل للأرض"، كلمات مقتضبة جاءت على وصف صورة تداولها الآلاف من مستخدمي فيس بوك، خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع أزمة تفشي فيروس كورونا، تظهر فيها كواكب المجموعة الشمسية جنبا إلى جنب ينظرون من خلف حاجز زجاجي لغرفة في مستشفى إلى كوكب الأرض النائم على فراش المرض يتمنون له الشفاء العاجل.

قبل عام من الآن، بدأ الرسام الفلبيني جون إقليدس، التعبير عن حالة التلوث التي أصابت كوكب الأرض من خلال الرسم الذي يحبه، أبدع في رسم وتصميم لوحات مختلفة ونشرها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، جميعها تتمحور فكرتها حول تلك الأزمة، من بينها تلك الصورة التي تداولها الآلاف بعنوان" المجموعة الشمسية تتمنى للأرض الشفاء العاجل.

يقول جون إقليدس، في حديثه لـ"الوطن": "لقد صنعت هذه الصفحة الخاصة بي العام الماضي، لإظهار أعمالي وموهبتي والتعبير عن التلوث الذي أصاب الأرض، وكأن الكوكب أصبح مريضًا من أفعال البشر، ومن بينها تلك الرسمة التي انتشرت بشكل كبير تلك الأيام مع انتشار فيروس كورونا في أغلب أنحاء العالم، حيث تتسق فكرتها مع الأزمة الحالية ولكنها مرسومة منذ عام مضى".

إقليدس: رسمتها بهدف تشجيع الجميع على حماية الأرض من التلوث

لم يتخيل الرسام العشريني النجاح الكبير والانتشار الواسع لرسمته: "لم أفكر أبدًا في أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا بهذا  الحجم بعد عام كامل من رسمها"، وحسب تعبير جون،  رسم تلك الرسمة التي استغرقت منه أيام قليلة، رغبة منه في تشجيع الجميع على حماية الأرض من التلوث والكف على العادات الخاطئية، وبث الأمل فيهم بأنه لا يزال بإمكاننا أن نتكاتف وونجح في حماية كوكبنا المريض.

"الحب هو الدافع الأساسي للإنسان في فعل شيء ما، وإذا أردنا شفاء الكوكب نحتاج إظهار الحب له والحفاظ عليه"، يستكمل الرسام الفلبيني حديثه عن فكرة رسمته التي لاقت إعجابا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا السلامة للجميع من فيروس كورونا الذي أصاب دول العالم وشفاء كوكبنا من أثار التلوث التي لحقت به.

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