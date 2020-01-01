للمرة الأولى.. حلبات WWE بلا جمهور بسبب فيروس كورونا

واصل فيروس كورونا تفريقه للحشود والاجتماعات، وكان أبرزها تسببه في خلو مقاعد جماهير المصارعة الحرة WWE تماما من الجماهير تجنبا للإصابة بالعدوى، خصوصا بعد تزايد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، التي تنعقد فيها عروض WWE.

ووجد نجوم المصارعة أنفسهم بلا هتافات جماهيرية أو حتى صيحات استهجان، وذلك لأول مرة في تاريخ شركة WWE للمصارعة الحرة التي بدأت نشاطها عام 1953، فيما اكتفت الجماهير بمتابعة العروض من المنازل أو عبر قناة WWE على موقع "يوتيوب".

ووصل عدد مصابي الفيروس في الولايات المتحدة وحدها إلى 33 ألفا و546 مصابا، ووفاة 419 آخرين حتى الآن.