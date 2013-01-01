مطعم بيتزا يحقق مبيعات هائلة بسبب فيروس كورونا

على الرغم من أن اسم الفيروس التاجي المستجد كورونا يوحي بالرعب، نظرا لما يسببه في العالم حاليا، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لمالك مطعم بيتزا في مدينة دورتموند الألمانية، يحمل نفس الاسم.

نجح صاحب المطعم المذكور أن يحقق أرباحا رهيبة بسبب اسم مطعمه "كورونا"، الذي أطلقه عليه في العام 2013، واكتسب شهرة واسعة في هذه الأيام العصبية على العالم، بحسب موقع "دويتشه فيله".

ويقول مالك المطعم أوليفر إليفسكي إنه أطلق اسم "كورونا" على مطعمه عام 2013، وقت لم يكن هذا الفيروس موجوداً، وعندما صار موجودا، انتعش المطعم بشكل كبير.

وتابع أوليفر إليفسكي "إذا كنت تبحث في موقع جوجل على كورونا ودورتموند، فإنه سينتهي بك الأمر تلقائياً في صفحة مطعمنا، وازداد هذا بشكل كبير للغاية".

وأضاف مالك مطعم "كورونا" الألماني، والذي يدير المطعم مع زوجته: "هاتف المطعم لا يتوقف عن استقبال الاتصالات، حيث يطلب الزبائن غالباً بيتزا كورونا المُفضلة في هذه الأيام"، مشيراً إلى أن هذه البيتزا البالغ ثمنها 5.50 يورو، تتكون من صلصة البشاميل والسبانخ وسمك السلمون.

وأوضح إليفسكي "هذا من ابتكاري، والمكونات تتوافق مع بعضها بشكل رائع للغاية، وعندما يرن الهاتف وأرد أنا أو زوجتي، نجد روح الدعابة لدى الزبائن، الذين يسعل البعض منهم قبل طلب البيتزا من مطعم كورونا".

جدير بالذكر أن ألمانيا، تسجل عدداً متزايداً من الإصابة بفيروس كورونا، وتأتي ولاية شمال الراين ويستفاليا، التي توجد فيها دورتموند في المقدمة، حسب أرقام الجهات المعنية في ألمانيا.