أصابت أطباء إيطاليا.. متى تتسبب الأقنعة في ظهور علامات تشبه الكدمات؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور للأطقم الطبية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، التي أظهرت مدى المعاناة الكبيرة، بوجود علامات، كالكدمات في الوجه، بعد خلعهم لأدوات الوقاية من فيروس كورونا، سواء كمامات أو أقنعة.

وتضامن نشطاء السوشيال ميديا، مع الأطباء في إيطاليا، نظرًا للظغوط الكبيرة التي تواجههم بسبب ارتفاع معدلات المصابين بكورونا وحالات الوفاة، حيث وصل عدد المصابين إلى أكثر من 53 ألف حالة.

متى تتسبب الأقنعة في ظهور علامات تشبه الكدمات؟

وأوضحت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ"الوطن"، أنه من الطبيعي، ظهور تلك العلامات على الوجه، في ظل ارتداءهم لأدوات وقاية، تضغط على الوجه، لمدة طويلة.

وأضافت: "أي حد بيلبس حاجة زانقة على وشه لمدة طويلة بتعمله علامات زي الكدمات، ولكنها أمرًا طبيعيًا وليس مرضيًا".

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، شهد انتشارًا واسعًا منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، بمدينة "ووهان" الصينية.