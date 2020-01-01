أصابت أطباء إيطاليا.. متى تتسبب الأقنعة في ظهور علامات تشبه الكدمات؟

02:07 ص | الإثنين 23 مارس 2020
ظهور كدمات على وجه اطباء إيطاليا

ظهور كدمات على وجه اطباء إيطاليا

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

ما حقيقة وصول مركب هجرة غير شرعية من إيطاليا لمصر؟

ما حقيقة وصول مركب هجرة غير شرعية من إيطاليا لمصر؟

إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"إن مت سامحوني".. وصية المصرية "ورد" المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

"إن مت سامحوني".. وصية المصرية "ورد" المصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

عاجل.. إصابة ثاني حالة مصرية في إيطاليا بفيروس كورونا

عاجل.. إصابة ثاني حالة مصرية في إيطاليا بفيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور للأطقم الطبية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، التي أظهرت مدى المعاناة الكبيرة، بوجود علامات، كالكدمات في الوجه، بعد خلعهم لأدوات الوقاية من فيروس كورونا، سواء كمامات أو أقنعة.

وتضامن نشطاء السوشيال ميديا، مع الأطباء في إيطاليا، نظرًا للظغوط الكبيرة التي تواجههم بسبب ارتفاع معدلات المصابين بكورونا وحالات الوفاة، حيث وصل عدد المصابين إلى أكثر من 53 ألف حالة.

متى تتسبب الأقنعة في ظهور علامات تشبه الكدمات؟

وأوضحت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ"الوطن"، أنه من الطبيعي، ظهور تلك العلامات على الوجه، في ظل ارتداءهم لأدوات وقاية، تضغط على الوجه، لمدة طويلة.

وأضافت: "أي حد بيلبس حاجة زانقة على وشه لمدة طويلة بتعمله علامات زي الكدمات، ولكنها أمرًا طبيعيًا وليس مرضيًا".

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد، شهد انتشارًا واسعًا منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، بمدينة "ووهان" الصينية.

الأكثر قراءة

"تنشط فيروس كورونا".. مسكنات عليك الابتعاد عن تناولها الفترة الحالية

"تنشط فيروس كورونا".. مسكنات عليك الابتعاد عن تناولها الفترة الحالية

حقيقة تسبب بعض المسكنات في نشاط فيروس كورونا
تحذير صيني: فيروس كورونا يسبب الضعف الجنسي والعقم

تحذير صيني: فيروس كورونا يسبب الضعف الجنسي والعقم

وجد خبراء صينيون، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ربما يكون له علاقة بالعقم، حيث أنه من الممكن، أن يتسبب في تلف الخصيتين، ما يشير إلى أن الرجال المصابين
فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
لماذا يصيب كورونا ويقتل الرجال أكثر من النساء؟

لماذا يصيب كورونا ويقتل الرجال أكثر من النساء؟

تنذر الإحصاءات الصادرة من جميع أنحاء العالم بأن الرجال في وضع أسوأ حالاً من النساء في جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا
الصينيون يعرضون طريقة تعقيم الهواتف للوقاية من كورونا

الصينيون يعرضون طريقة تعقيم الهواتف للوقاية من كورونا

تمكنت الصين، من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حيث أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة خلال آخر يومين.