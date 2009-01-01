يكشف الإصابة في دقائق.. أول جهاز أمريكي لمحاصرة كورونا

في ظل المساعي العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب 337,570 فردا، وراح ضحيته 14,655حالة، بينما تعافى منه 98,884 شخصا بالعالم، أعلنت أمريكا عن فحص جديد يمكنه محاصرة المرض في دقائق، حيث إن عددا كبيرا من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد فترة.

صباح أمس، اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فحصا جديدا لفيروس كورونا، يكشف وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير، ما يساعد في محاصرة الوباء، وفقا لما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2.. هو اسم نظام الفحص الجديد، وستكون أجهزته متاحة للاستخدام في نهاية شهر مارس الجاري، وفقا لهيئة الغذاء والدواء، التي أكدت في بيانها أن "الفحص الذي نجيزه اليوم سيكون قادرا على تزويد الأمريكيين بنتائج في غضون ساعات، بدلا من أيام"، على أن تبدأ في شحن الأجهزة بدءا من الأسبوع المقبل.

وفيما يخص آلية عمل الجهاز الجديد، فإنه يتم من خلال جمع العينة البيولوجية للمشتبه في إصابته بكورونا، بمسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يضم كواشف اختبار، وعقب ذلك تنقل لجهاز GeneXpert، الذي يحدد حقيقة إصابة الفرد بفيروس كورونا من عدمه، بحسب "فوكس نيوز".

تم تصميم أنبوبة اختبار Xpert Xpress SARS-CoV-2 لاكتشاف الحمض النووي من SARS-CoV-2 عبر تفاعل سلسلة البلمرة في الوقت الفعلي، ولا تتطلب استخدام الكواشف، وفقا للمعلومات المتاحة من الشركة، موضحة أن تلك الآلية لا تتطلب من المستخدمين الحصول على تدريب متخصص لإجراء الفحص، فهم قادرون على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولدى شركة Cepheid الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي، تاريخ من الاستجابة السريعة والعمل مع المنظمات الصحية العالمية للمساعدة في إدارة تفشي الأمراض المعدية، مثل فيروس إيبولا وأنفلونزا H1N1 لعام 2009.