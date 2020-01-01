7 معلومات خطيرة عن العطس: تحمل 100 ألف فيروس وسرعتها 160 كيلو في الساعة

حذر الدكتور أيمن الشيبيني، أستاذ البكتريا والفيروسات ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، من خطورة العطس وما يحمله من فيروسات معدية.

وقال "الشيبيني"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن فيروس كورونا يمكن ان ينتقل من رذاذ الكلام، ويمكن أن ينتقل من رذاذ الكحة، ومن رذاذ العطس وهو الأخطر والأشرس على الأطلاق والأكثر قدرة على العدوى، بحسب أستاذ البكتيريا.

بعض الحقائق العلمية الخطيرة عن العطس

1- العطسة الواحدة قد تحمل من 20 ألفا لـ100 ألف فيروس.

2- تصل حجم الفيروسات من 5 ميكرون لـ100 ميكرون.

3- الفيروسات الصغيرة تبقى في الجو لفترة.

4- سرعة العطسة تصل لـ160 كيلو مترا في الساعة: "أسرع من السيارة المرسيدس" بحسب تعبير عمرو أديب.

5- الفيروسات صغيرة الحجم تنتشر على بعد متر من الشخص الذي يعطس.

6- حددت المسافة الآمنة بين الشخص الذي يعطس والآخر بمتر ونصف المتر.

7- وضع اليد على الفم أثناء العطس خطأ كبير والصحيح أن يستخدم الإنسان كُم زراعه لتغطية فمه أثناء العطسة.