فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

02:24 ص | الأحد 22 مارس 2020
مؤذن ينهار أثناء رفع الأذان

مؤذن ينهار أثناء رفع الأذان

كتب: حسن شحاته

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم"، على خلفية غلق المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر الفيديو فقدان المؤذن لتوازنه، بعدما انهمر في البكاء أثناء رفعه للأذان، حيث قام بالاتكاء على الحائط، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولجأت العديد من الدول إلى إغلاق مناطق التجمعات الكبرى، من بينها المساجد، وكانت آخرها مصر، حيث أصدرت وزارة الأوقاف، أمس السبت، بيانا رسميا، بشأن قرار إيقاف الصلاة داخل المساجد، مؤكدة أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد "covid -19"، وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

والجدير بالذكر، أن الدول التي لجأت إلى تعليق الصلاة بالمساجد حتى الآن، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، هي: مصر والسعودية والكويت والإمارات والأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران.

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