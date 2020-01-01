هل الصلاة أمام المساجد تحد من انتقال فيروس كورونا؟.. استشاري يجيب

قررت وزارة الأوقاف، اليوم، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من اليوم السبت ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، في ظل الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأئمة مساجد قاموا بتأدية صلاة الجماعة أمام المسجد بدلا من إقامتها داخله، وذلك بعد قرار الأوقاف.

ويوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة من خلال حديثه لـ"الوطن"، هل الصلاة أمام المساجد تنقل فيروس كورونا أم لا؟

وبدأ "الأنصاري" حديثه قائلا: "يزيد انتشار الفيروسات في الأماكن المغلقة، خاصة في ظل وجود مكيفات ومراوح داخل تلك الأماكن يساعد على انتشارها أكثر".

وأضاف: "في حالة عدم وجود مكيفات ومراوح داخل الأماكن المغلقة، ولكن تواجد عدد كبير بمسافات قريبة، يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروسات أيضًا".

أما بالنسبة للصلاة أمام المساجد، رد "الأنصاري"، قائلا: "الصلاة خارج المسجد في مكان مفتوح أمر جيد، ولكن يجب عليهم تجنب الوقوف مصطفين إلى جانب بعضهم البعض بمسافات قريبة، حيث أن المسافة بين كل شخص وآخر ينبغي ألا تقل عن متر".

والجدير بالذكر، أن صيغة الأذان أصبحت كالتالي: "اللهُ أكبر اللهُ أكبر. اللهُ أكبر اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله".