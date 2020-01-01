"المال لله".. مطعم مشويات في مصر الجديدة يساعد المواطنين بغذاء مجاني

داخل شارع عثمان بن عفان الشهير في منطقة مصر الجديدة، الذي تنتشر به المطاعم والكافيهات الكبيرة، يجذب المارة لافتة ضخمة معلقة على واجهة مطعم للمشويات، التي توقف البعض أمامها لالتقاط صورة تثبت إنسانية المصريين ودعمهم لبعضهم البعض في مواجهة الأحداث الصعبة، والفيروس الجديد "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

"المال مال الله.. الأسرة المتضررة من فيروس كورونا سواء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب الشهري، نرجو من كل أسرة محترمة أن تقبل منا الغذاء مجانا حتى يفك الله الكرب".. أسفل شعار مطعم المشويات الشهير بمصر الجديدة، علق إبراهيم المصري، صاحب المطعم، تلك اللافتة، ليبدي فيها استعداده الكامل مساعدة غيره من أبناء المجتمع الذين تضرروا من الفيروس، دون أي مقابل مادي.

بدأ المصري، 42 عاما، تلك المبادرة قبل حوالي 3 أيام، أي مع بداية قرار غلق المحال من الساعة السابعة مساء، حيث شعر أن البلاد تواجه فيروسا شرسا، كشر عن أنيابه للجميع، فسعى لمواجهته بالخير "قولت أعمل اللي أقدر عليه لغيري"، في ظل الظروف والأحداث الأخيرة، فيقتصر الطلب سواء بالحضور أو الاتصال هاتفيا بالمحل وتوصيل وجبة غداء كاملة عادية من المطعم إليه حتى باب المنزل.

"مش بدور على مكسب ولا خسارة، أنا شايف إن عليا دور في مساعدة الناس الغلبانة بالأوضاع دي وحاولت أعمله على قد إمكانياتي".. من ذلك التفكير بدأ خريج كلية السياحة والفنادق تنفيذ مبادرته التي فعلها "لوجه الله بس"، حيث حققت استجابة جيدة، وتواصل معهم أكثر من 20 أسرة بسيطة حتى الآن، قائلا: "النهارده كلمني واحد من شبرا ووصفتله مكان المحل وقولتله يركب إيه، وجيه هنا معزز مكرم زي أي عميل وأخد أكل لأسرة 5 أفراد زي أي وجبة عندنا".

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط لدى مطعم المشويات، حيث أكد مالكه تكثيف الإجراءات الاحترازية والصحية داخله من أجل صحة العاملين به والعملاء، لذلك يتم تعقيم الوجبات بطريقة صحيحة والطباخين ومسؤولي التوصيل، لضمان توصيل الطلبات للعملاء بشكل وطريقة آمنة.

وتابع أنه يتم تطهير وتنظيف المطابخ بشكل دوري ويومي، وتعقيم المطعم والعاملين فيه باستمرار، والاهتمام بتغليف المنتجات وغلقها جيدا، ولصق الفاتورة في الطلب وعدم إعطائها لمندوب التوصيل بيده، والتأكيد على تعقيم الأيدي أولا قبل تسليم مندوب التوصيل طلبات العميل، وإعلامهم بالمسافة الآمنة مع الآخرين.