تحذير صيني: فيروس كورونا يسبب الضعف الجنسي والعقم

وجد خبراء صينيون، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ربما يكون له علاقة بالعقم، حيث أنه من الممكن، أن يتسبب في تلف الخصيتين، ما يشير إلى أن الرجال المصابين الذين يرغبون في إنجاب أطفال أو الحفاظ على جودة حياتهم الجنسية، يخضعون لاختبارات لمعرفة جودة السائل المنوي، ومستويات الهرمونات.

وبالنسبة للذين أصيبوا بكورونا، خاصة الرجال الذين لديهم مشكلات في الخصوبة، فمن الأفضل إجراء تحاليل بعد الشفاء، وفقًا لفريق خبراء بقيادة لي يوفينج، الأستاذ في مركز الطب التناسلي بكلية تونج جي الطبية في ووهان، مقاطعة هوبي بوسط الصين.

التقرير نُشر على الموقع الإلكتروني للمستشفى، في 10 مارس الجاري، وأعاد نشره الموقع الرسمي لمقاطعة هوبي بعدها بعدة أيام، لكن تمت إزالته لاحقًا، بعد انتشار الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حسب موقع "جلوبال تايمز".

ويمكن للفيروس، أن يغزو الخلايا من خلال مزيج من بروتين سبايك "بروتين S"، وإنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2 "ACE2"، ما يتسبب في تلف الأنسجة.

وقال الفريق إنه بالإضافة إلى الرئتين، فإن العديد من أعضاء الجسم الأخرى، مثل الخصيتين والأمعاء الدقيقة والكلى والقلب والغدة الدرقية، تتأثر بالـ ACE2.

ويمكن أن تتأثر الوظيفة التناسلية للذكور، حيث تظهر كمية كبيرة من ACE2 في الخصيتين، وتتركز بشكل رئيسي في الحيوانات المنوية.

وعلى الرغم من عدم وجود بحث، يؤكد أن الفيروس يضر الخصيتين ويؤثر على خصوبة الذكور، إلا أنه يشبه إلى حد كبير فيروس سارس، وتغزو هذه العدوى نفس مستقبل الخلية، أي ACE2.

ويمكن أن تتسبب عدوى فيروس السارس، في حدوث تلف مناعي شديد في الخصيتين، ما يتسبب في التهاب الخصية واختلال وظيفي في بعض الخلايا المرتبطة بالإنجاب.

وقال خبراء الفريق، إن عدوى COVID-19 من الناحية النظرية قد تتسبب في تلف الخصيتين، ما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، وتوليف الأندروجين، ما يؤثر على خصوبة الذكور، ويؤدي في النهاية إلى العقم، كما أن جودة الحياة الجنسية، ستتأثر بسبب تلاشي الخصائص الجنسية الثانوية للذكور والوظيفة الجنسية.