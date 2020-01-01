على غرار التجربة الصينية.. كيف نتعامل مع الكمامة المستهلكة؟

06:11 ص | السبت 21 مارس 2020
الأقنعة

الأقنعة

كتب: حسن شحاته

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لجأت العديد من الدول، في مختلف أنحاء العالم، إلى استخدام الكمامة الواقية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، بمدينة "ووهان" الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي.

ومن خلال فترة الوقاية من الوباء، أنتج الكثير من الأقنعة الواقية، لذلك نوضح لكم كيف نتعامل مع الأقنعة المستهلكة؟ وفقا لـ"دليل الوقاية من فيروس كورونا"، الذي أصدرته الحكومة الصينية عن تجربتها في مكافحة فيروس (كوفيد 19) المستجد.

كيف يجب أن نتعامل مع الأقنعة المستهلكة؟

-بالنسبة إلى الأشخاص الأصحاء، يتوجب عليهم أولاً إزالة الأقنعة قبل تنظيف اليدين وبعده.

-ثم رميها في صندوق القمامة.

- وأخيرًا تعقيم صندوق القمامة، مرتين يوميًا باستخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي، ومطهرات تحتوي على الكلور، كذلك يجب عدم إهمال الأقنعة التي ترتديها الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وينبغي اعتبارها نفاية طبية، وبالتالي يجب التخلص منها بشكل صارم، وفقا للإجراءات الخاصة بالنفايات الطبية، دون أن تدخل سوق التداول.

والجدير بالذكر، أن الصين تمكنت من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة خلال آخر يومين.

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