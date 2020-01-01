تطوير تطبيقين يخبران المستخدم بأماكن المصابين بفيروس كورونا

07:59 م | الجمعة 20 مارس 2020
تطبيقات

تطبيقات

كتب: وكالات

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منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في نهاية ديسمبر الماضي بمدينة "ووهان" الصينية، بدأ الجميع في كافة المجالات بجميع أنحاء العالم في محاولة التوصل إلى طريقة تساعدهم في الحد من اتنتشار الفيروس.

لذلك قام مجموعة من المطورون باستخدام مهاراتهم لمساعدة الناس على تجنب المصابين بفيروس كورونا المستجد، من خلال تطويرتطبيقين جديدين يعتمدان على بيانات مواقع المستخدمين لإعلامهم إذا كانوا بصدد عبور مسارات بها مصابون بالفيروس، بحسب "روسيا اليوم".

ويعد التطبيق الأول هو "Private Kit: Safe Paths" الذي وقع تطويره من قبل مختبر الأبحاث الأمريكي MIT Media La، حيث يتيح للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا مشاركة بيانات مواقعهم، ما يسمح للآخرين بتلقي تنبيه دون الكشف عن هوية المصاب.

وذكر مطورو التطبيق أن البيانات التي تتم مشاركتها مشفرة وأن مشاركة المعلومات تحدث فقط وفق اختيار المستخدم.

بينما يستخدم التطبيق الثاني "Bosco app"، الذي تم تطويره بواسطة مؤسسة Bosco، للحفاظ على سلامة الأطفال من خلال تحليل مواقعهم وبناء خارطة باستخدام البيانات التي يتم الرجوع إليها مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالفحوصات المؤكدة لمعرفة ما إذا كان الطفل قد وصل إلى مسافة 300 قدم من شخص مصاب، ويتم تنبيه الوالدين حينها، برابط إلى المعلومات ذات الصلة التي تنشرها وزارة الصحة.

وعندما يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا، يُطلب من الشخص عزل نفسه إلى جانب تتبع مساراته السابقة حتى يتمكن المسؤولون من اختبار أولئك الذين ربما تواصلوا معه قبل ظهور الأعراض.

ويتطلع مختبر MIT إلى جعل العملية أسهل مع التطبيق الجديد الذي يتيح للجمهور معرفة، عبر هواتفهم الذكية، إذا كانوا خالطوا شخصا حاملا للمرض ممن شاركوا معلوماتهم عبر التطبيق، ولكن دون الكشف عن هوياتهم.

وجدير بالذكر أن مستخدم التطبيق الذي تتبين إصابته بفيروس كورونا، بإمكانه مشاركة بيانات موقعه مع مسؤولي الصحة، الذين يمكنهم عندئذ نشر بيانات الموقع، ويمكن مشاركة معلومات الموقع، بعد تجريدها من أي معلومات تنتهك خصوصية صاحبها، على تطبيقات الوسائط الاجتماعية للسماح للآخرين بمعرفة إن كانت مساراتهم تقاطعت مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

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