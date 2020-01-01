طرق حماية الجبيرة والضمادة من التقاط فيروس كورونا

إجراءات وقائية أصبحت ضرورة قصوى للقضاء على فيروس كورونا المستجد، أبرزها غسل الأيدي فور العودة إلى المنزل، وعدم لمس الأسطح، ولكن ماذا إن كان الشخص الذي يضطر للخروج من المنزل مصابا بكسر أو جرح يضطر لوضع ضمادة أو جبيرة أو جبس.

تقول الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه على الشخص الذي يضع جبيرة أو جبس تطهيره بمجرد العودة للمنزل بمناديل كحولية، أو وضع أغطية على الضمادة حتى لا تلتقط الفيروس في أثناء خروجنا للشارع.

وتابعت أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، في حديثها لـ"الوطن"، أن منظمة الصحة العالمية أقرت أن مسافة نقل الفيروس نحو متر، ومنظمة مقاومة مكافحة الأمراض رجحت أن تكون مترين، ولكن قبل أيام أثبتت أنه ينتقل.