مغربي يتكفل بمساعدة المصريين المغتربين: "ربنا يحمي الأشقاء"

انتشار فيروس كورونا، فجر العديد من الأزمات حول العالم، كما تسبب في رحيل الكثير من الناس من دول أخرى رجوعا لدولتهم، خوفا من الإصابة بالفيروس وللضائقة المالية أيضا، ولنه في الوقت ذاته أظهر المعدن الأصيل للشعوب والإنسانية فيهم، وهو ما دفع يونس لهلول، إلى التكفل ماديا بأي مصري مغترب في بلاده.

شاب مغربي يتكفل بالمصريين بسبب كورونا

"السلام عليكم أخوكم من المغرب لو كنت تعرف أي مصري داخل المغرب لم يستطع الرجوع لمصر بسبب الحدود المغلقة أنا مستعد اتكفل بيه لحين تفوت الأزمة"، كلمات كتبها الشاب المغربي عبر صفحته على فيسبوك جعلته يتلقى العديد من رسائل وعبارات الشكر على مبادرته.

⁩حب الشاب للمصريين وإحساسه بالخوف تجاه كل المغتربين في بلاده، جعله يقدم على هذه المبادرة "أنا فكرت إني أساعد أي مصري هنا بالمغرب لأن الحكومة أغلقت كل الحدود البرية والجوية لا أحد يدخل أو يخرج وهنا جالية كبيرة من كل الأجناس بقوا هنا وانتهت أموالهم".

قرر أهل المغرب أن كل مواطن مغربي يستقبل عنده السياح والناس اللين لم يستطيعوا العودة إلى بلادهم بحسب يونس في حديثه لـ"الوطن": "عشان نخلي الحكومة تقوم بدورها في مكافحة الفيروس ومنزعجهاش بموضوع الناس الأخرى".

اختار يونس، الذي يعمل باحد المطاعم، التكفل بالمصريين بسبب حبه لمصر "سبق لي كنت بالصيف بمصر في عطلة، بس هي الفكرة من الأساس جات من عند ماما اللي قالتلي إنه مصر ظروفها الاقتصادية ليست في أفضل حال".

وعبر يونس، عن سعادته بعدم وجود أي حالات إصابة للمصريين في المغرب "كما أبشركم واطمأنكم أنه لا توجد أي حالة من مصر مصابة بفيروس كورونا"، داعيا الله للعرب والأشقاء "الله يحميكم ويحمينا.. الله يبعد عنا وعنكم الوباء".