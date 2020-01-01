فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت يواجهون خطر "كورونا" بـ"الحقيقة"

أعلنت الشركات الأمريكية "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"لينكد إن" و"ريديت" و"تويتر" و"يوتيوب"، في بيان مشترك أنهم يعملون لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وبحسب البيان المشترك بين الشركات الأمريكية، فنقلت "فيس بوك"، قائلة: "نحن نعمل عن كثب لمواجهة مرض "كوفيد-19" ونساعد الملايين من الأشخاص على البقاء على اتصال ومحاربة الاحتيال والمعلومات الخاطئة حول الفيروس".

وأكد البيان أن الشركات تعمل مع الحكومات ومنظمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لمواجهة الفيروس ونشر التوعية حوله". ودعت الشركات المؤسسات الأخرى إلى أن تحذو حذوها، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل "الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.