لمدة 15 عاما.. حكاية أوفى كلب في روسيا جلس بالقرب من قبر أصحابه

06:12 ص | الثلاثاء 17 مارس 2020
كلب

كلب

كتب: وكالات

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تعد الكلاب من أوفى الحيوانات في العالم، وهو الأمر الذي أكده كلب في روسيا بضواحي مدينة موسكو، عن طريق جلوسه بالقرب من قبر أصحابه لمدة 15 عاما في مدينة تشيرنوجولوفكا.

وكان أصحاب الجرو قد تعرضوا لحادث سيارة أسفر عن موت الأسرة وبقاء الجرو حيا، وكبر الكلب الآن ولا يزال يحرس أصحابه لأيام وليالٍ طويلة، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ووضع أقارب الأسرة في قرية قريبو من تشيرنوجولوفكا، نصبا تذكاريا على القبر، وربطوا به الجرو لسبب مجهول، ومن ثم عادوا بعد ستة أيام وأطلقوا سراحه ولكنه لم يترك المكان.

وهكذا زاد عدد سكان القرية في ذلك اليوم، وأصبح الكلب ساكنا دائما فيها وبقي يحرس قبر أصحابه طوال هذه السنين، وحتى إنه رفض أن يعيش في القرية نفسها، بحسبما نقلته صحيفة "بودموسكوفيي سيجودنيا".

وشهدت القصة رواجًا كبيرًا في المنطقة، حيث يتوقف العابرون عند القبر ليتركوا طعاما للكلب ومنهم من يأتي ليعتني بالحيوان ويتحقق من صحته، حيث علقت إحدى أهالي القرية قائلة: "أنا نفسي لدي كلبان اثنان أخذتهما من المأوى، وأنا أشعر بالأسى على حال هذا الكلب فهناك حزن عميق في عينيه دائما".

وقام أحد الأشخاص ببناء مأوى للكلب ليكون ملجأ من ظروف الطبيعة السيئة، لكن خدمات الطرق كانوا يهدمونه باستمرار بسبب المخالفات ورغم ذلك كان أحد آخر يبني المأوى من جديد.

وجدير بالذكر، أن الكلب لا يقترب من الناس عادة، حيث قال فلاديمير كوزنيتسوف: "نترك له الطعام ولا يقترب إلا بعد رحيلنا ولا يحب أن يداعبه أحد".

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