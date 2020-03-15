"نصائح وتبرعات وصورة مؤثرة".. كيف واجه المشاهير فيروس كورونا؟

"نصائح وتبرعات وصورة مؤثرة" وسائل اتخذها المشاهير، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في نهاية ديسمبر الماضي، خلال محاولاتهم لمواجهة الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

تبرعات لمواجهة كورونا

دعا المهاجم المغربي وليد أزارو، لمبادرة رائعة لمواجهة كورونا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا: "ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن عن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل، أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظروف صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

صورة مؤثرة من لاعب إنتر ميلان

ونشر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، صورا عبر حسابه الرسمي على "أستوري إنستجرام"، يظهر خلالها العديد من اللقطات المؤثرة للطاقم الطبي، يظهر معاناتهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في إيطاليا، الأمر الذي جعلها تحتل المركز الثاني في الدول الأكثر تعرضًا للإصابة خلف الصين.

وعلق "مارتينيز" على الصورة قائلا: "شكرًا على كل شيء.. تحيا إيطاليا".

نصائح المشاهير لمواجهة كورونا

يورجن كلوب

وجَّه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، رسالة توعية جديدة إلى المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا بدول العالم.

وقال "كلوب" عبر الموقع الرسمي لليفربول: "رسالة الفريق إلى جماهيرنا تتعلق فقط برفاهيتهم، فكروا في صحتكم أولا، لا تخاطروا"، مضيفًا: "فكروا في الأشخاص الضعفاء في مجتمعنا وتعاطفوا معهم بقدر الإمكان، يرجى الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض".

واختتم "كلوب" رسالته للجماهير بمقولة جماهير الريدز التاريخية: "لن تسير وحدك أبدا".

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من أغنيتها "كرهتني"، تظهر خلالها مرتدية كمامة، من أجل توجيه نصائح لجمهورها، حيث كتبت: "ما بدي تقرب لي وتسلم عادي علي، نصائح إليسا للوقاية من كورونا".

نوال الزغبي

ونشرت المطربة نوال الزغبي، صورتها بالكمامة معلقة "خليك بالبيت.. الكورونا".