إصابة كريستوفر هيفجو نجم Game Of Thrones بفيروس كورونا

كشف الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير "صراع العروش"، عن إصابته بالفيروس التاجي المستجد كورونا، بعدما أجرى اختبارات وجاءت النتائج إيجابية.

ونشر صاحب دور "تورموند" في مسلسل "Game Of Thrones" بيانا مطولا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام شرح فيه إصابته وملابسات حالته، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

كريستوفر هيفجو يخضع للحجر الصحي في بلده النرويج

وشارك هيفجو سيلفي له عبر إنستجرام، وكتب: "تحية من النرويج! يؤسفني أن أقول إنني، اليوم، ثبت أن اختباري إيجابي لـ كوفيد-19، وأنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل للفترة التي يتطلبها الأمر".

وتابع كريستوفر "نحن بصحة جيدة، لدي فقط أعراض خفيفة من البرد، وهناك أشخاص أكثر عرضة لخطر هذا الفيروس الذي قد يكون مدمرًا".

ونصح نجم مسلسل "صراع العروش"، أحدث النجوم المصابين بكورونا، الجميع بتوخي الحذر الشديد، وذكر بعض التوصيات التي من بينها "اغسل يديك، حافظ على مسافة 1.5 متر من الآخرين، واذهب إلى الحجر الصحي، وافعل كل ما بوسعك لمنع الفيروس من الانتشار".

وأضاف كريستوفر هيفجو "معا يمكننا محاربة هذا الفيروس وتجنب أزمة في مستشفياتنا، يرجى الاعتناء ببعضنا البعض، ويرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض في بلدك، واتباع اللوائح الخاصة بالبقاء في أمان وحماية، ليس فقط لأنفسكم، ولكن أيضًا من أجل المجتمع بأكمله، وخاصة أولئك المعرضين للخطر مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف موجودة لديهم مسبقًا".

وتأتي أخبار تشخيص كريستوفر هيفجو بالإصابة بكورونا بعد ما يزيد قليلاً عن 3 أسابيع من إعلان مشاركته في الموسم الثاني من فيلم "The Witcher" الذي يلعب فيه دور "نيفلين".

جدير بالذكر أن اثنين آخرين من نجوم هوليوود ثبت إصابتهما بـ كوفيد-19، وهما توم هانكس وإدريس إلبا، وكلاهما معزول حاليًا في حجر صحي.