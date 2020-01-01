الحب في زمن كورونا.. آخرها قبلة مدافع فالنسيا وزوجته في الحجر الصحي

أظهر مرض كورونا، المعدن الحقيقي للوفاء بين الأزواج وزوجاتهم، بالعديد من الصور، التي نالت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ظهور فيروس كورونا، في نهاية ديسمبر الماضي، بمدينة "ووهان" الصينية، وكان آخرها قبلة زوجة الأرجنتيني إيزيكيل جراي لاعب فالنسيا الإسباني، لزوجها في الحجر الصحي.

وكان "جراي"، أعلن إصابته بفيروس كورونا، يوم الأحد الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "يبدو واضحا أنني بدأت عام 2020، بشكل سيئ، الفحوصات الطبية أكدت إصابتي بفيروس كورونا، أشعر بأنني بحالة جيدة حاليا، وسأتبع كل التعليمات الصحية، والخضوع إلى مرحلة العزل"، ليصبح أول لاعب في الدوري الإسباني، يتعرض للإصابة بالفيروس.

ونشرت زوجته تمارا جورو، مساء الأثنين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة مؤثرة للغاية مع زوجها جاراي، حيث ظهر اللاعب، مرتديًا لكمامة الوجه خلف الزجاج، خلال تلقيه العلاج بالحجر الصحي، لتضع يدها على الزجاج، وتقبله في لقطة مؤثرة للغاية، حيث حصلت على ما يقارب 160 ألف تفاعل، خلال 9 ساعات من تداولها.

وعلقت "جورو" على الصورة قائلة: "معًا في البعد.. إيزي يرتدي الكمامة بناءً على توصيات طبية".

ولم تكن هذه الصورة الوحيدة التي أثارت تعاطفًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نرصد لكم أبرز مشاهد الحب في زمن كورونا في التقرير التالي.

امرأة تبكي أثناء توديع زوجها قبل ذهابه إلى ووهان

رصدت الكاميرات دموع امرأة انهمرت في البكاء أثناء توديعها لزوجها الطبيب "ليو جون"، الذي يعد عضوا في فريق طبي من جامعة شينجيانج من مقاطعة هوبي، الذي كان يتجه إلى مدينة ووهان الصينية المنتشر بها الفيروس من أجل محاولة السيطرة على فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.

ممرضة تودع زوجها قبل الذهاب لمدينة ووهان

التقطت الكاميرات لقطة مؤثرة، عندما ودعت ممرضة من المستشفى المركزي، في منطقة شنجهاي فنج شيان تدعى "وو لينجلينج"، زوجها "تشاو كون" قبل مغادرتها متوجهةً إلى مدينة ووهان، ضمن فريق العمل الطبي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.