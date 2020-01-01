عشان ماتتخنوش فى إجازة الـ15 يوم: قللوا الوجبات والعبوا رياضة

رغم المطالب المتكررة بتعطيل الدراسة خوفاً على الأولاد من فيروس كورونا، سادت حالة من القلق بين الأمهات اللاتى حصلن على إجازة لرعاية أبنائهن خلال مدة تعطيل الدراسة، خوفاً من زيادة أوزانهن خلال الـ15 يوماً، مما دفع خبراء التغذية واستشاريى السمنة إلى تقديم نصائح من شأنها عدم زيادة الوزن خلال الإجازة.

"الحوفى": منع "السناكس" بين الوجبات

حذر الدكتور محمد الحوفى، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من زيادة الوزن فى ظل إغلاق صالات الجيم ومنع التجمعات فى النوادى الرياضية، ونصح المواطنين بممارسة الرياضة فى المنزل بشكل بسيط للتخفيف من وقع الملل عليهم ولزيادة النشاط، من خلال تمارين المشى السريع على «المشاية» لمدة 30 دقيقة يومياً، كما يجب على الشخص السليم الذى لا يعانى من أى أمراض الالتزام بالثلاث وجبات الرئيسية فقط، والاستغناء عن الوجبات الخفيفة التى تتخلل اليوم: «يفضل منع السناكس لأنها بتتخزن فى الجسم وبالتالى هتزيد من الوزن».

وأشار «الحوفى» إلى ضرورة تساوى عدد الساعات بين الوجبات: «يعنى الفطار لازم يكون الساعة 8 الصبح والغداء الساعة 2 الظهر والعشاء الساعة 8 بالليل»، مشدداً على ضرورة عدم تناول أى وجبة غذائية بعد الثامنة مساءً؛ بسبب انخفاض معدل الحرق وميل كثير من الأفراد إلى التفرغ لمشاهدة التلفاز وعدم الحركة، مؤكداً ضرورة التقليل من تناول الخبز الأبيض والمكرونة والأرز بالإضافة إلى الدهون لما تحتويه من سعرات حرارية عالية تحتاج إلى مجهود كبير مضاعف للتخلص منها.

"جاد الحق": المواظبة على المشى للحفاظ على الوزن

للحفاظ على الوزن والتخفيف من الملل خلال فترة المكوث فى المنزل، نصحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية، بالمواظبة على رياضة المشى بعد ساعة من تناول وجبة الإفطار لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى المشى بعد ساعتين من وجبة العشاء لمدة نصف ساعة أيضاً لزيادة معدلات الحرق، مشيرة إلى ضرورة خلود الأطفال إلى النوم مبكراً وتجنب السهر سواء للأطفال أو الشباب لأن هرمون النمو يتم إفرازه فى المدة من الساعة 11 مساء حتى 5 فجراً.