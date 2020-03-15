بالأغاني والرياضة.. كيف تواجه الدول الأوروبية الحجر الصحي بسبب كورونا؟

03:44 ص | الثلاثاء 17 مارس 2020
الرياضة لمواجهة كورونا

الرياضة لمواجهة كورونا

كتب: حسن شحاته

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لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراء الحجر الصحي العام، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المواطنين للتفكير في طرق للتغلب على الملل وتشجيع أنفسهم على التزام المنازل لمواجهة الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في الآونة الأخيرة، عن إرشادات الصحة العقلية للحجر الصحي، وهي محاولة الأشخاص المنعزلين في منازلهم الحفاظ على روتينهم اليومي قدر الإمكان.

إسبانيا تواجه كورونا بالرياضة

وقام مدرب رياضي في إسبانيا بابتكار طريقة جديدة لمحاربة فيروس كورونا وعدم اليأس، وذلك بعدما أعلنت بلاده، عن حجر صحي عام، يوم السبت الماضي، حيث يسمح للسكان بالخروج فقط لشراء الطعام أو العمل أو الذهاب إلى المستشفى أو لحالات الطوارئ الأخرى، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وقاد المدرب الرياضي في إشبيلية السكان المجاورة من سقف منزل، لممارسة التمارين الرياضية من شرفة منازلهم، حيث قام بنشر مقطع الفيديو على صفحة النادي الرياضي على إنستجرام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "في الأوقات المتوترة، انتبه لاحتياجاتك ومشاعرك"، كما أوضحت: "انخرط في أنشطة صحية تستمتع بها وتجدها مريحة، فمارس الرياضة بانتظام، وحافظ على روتين النوم المنتظم وتناول طعام صحي".

إيطاليا تواجه كورونا بالأغاني

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام الإيطالين بالغناء معا وتشغيل الأغاني من شرفات المنازل، وذلك منذ بداية الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك بدرجة كبيرة.

كما قامت قناة "Sky Sport Italia"، بعرض جميع مباريات كأس العالم 2006 في إيطاليا، لرفع الروح المعنوية لمحبي كرة القدم هناك في ظل توقف معظم الدوريات حول العالم وتواجد المواطنين بالمنازل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "ghanasoccernet".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء احتفال جانلوكا زامبروتا، مدافع المنتخب الإيطالي برفقة ابنه، بهدفه في مرمى أوكرانيا.

يذكر أن إيطاليا شهدت ظهور 27980 حالة مصابة بفيروس كورونا، منذ بداية ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، حيث أحتلت المركز الثاني في الدول الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا بعد الصين، بينما جاءت إسبانيا في المركز الرابع بواقع إصابة 9428 حالة، بحسب ما ذكره موقع وزارة الصحة المصرية الجديد، الخاص بتغطية كل ما يتعلق بالفيروس. 

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