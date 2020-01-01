عدم المصافحة والكمامات.. خبير طبي يحدد 5 نصائح للوقاية من كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من دول العالم، قرر الخبير الطبي بوريس ريفيتش، تقديم بعض النصائح والطرق الفعالة، للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية، في المدن الكبرى، المكتظة بالسكان.

وأشار "ريفيتش"، إلى أنه يجب على الأشخاص ارتداء الكمامات، وتقليص التفاعل مع الآخرين، وعدم الوقوف وجها لوجه في وسائل النقل العام، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأوضح "ريفيتش"، أن بعض الكمامات الطبية تحمي بشكل جيد لمدة ساعة فقط، وهناك كمامات أخرى يمكن أن تحافظ على خصائصها الطبية لمدة 4 ساعات.

وأكد الخبير الطبي، على أن الكمامات لا فائدة لها في الهواء الطلق، ولكن هذا لا يعني تجاهلها في المطلق، حيث أوصى باستخدامها خاصة في وسائل النقل العام، وفي حال عدم وجود كمامات، يمكن وضع رداء الرأس على الوجه، وفي حال عدم وجوده، تجنب الوقوف وجها لوجه أمام الشخص مباشرة، وعدم المصافحة والعناق، وذلك وفق موقع "وان".

وذكر "ريفيتش"، أن هذه التدابير تكون فعالة في حال اتباعها مع بعضها بعضا، مشيرًا إلى أنه كلما اتبع الناس هذه القواعد البسيطة، كلما انتشر الفيروس بشكل أبطأ.