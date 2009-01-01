حسام داغر يتحدث لـ"الوطن" عن نسبه للرسول وحقيقة اعتزاله الفن

نشر الفنان حسام داغر، أمس، شهادات تثبت أن نسبه يعود للنبي محمد، حيث جرى اعتماد أوراق انتسابه في نقابة السادة الأشراف مع والدته وإخوته.

وكتب داغر، بأنه نوى بداية صفحة جديدة في حياته قائلا: "يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسؤولية إني أكون خير مثال وخير واجهة وأطلب من أي حد تسببت له أي حزن أو شقاء يسامحني فقد نويت بدء صفحة جديدة في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا وأتمنى أن يتقبلني الله في معيته وأنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله".

وربط بعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصفحة الجديدة باعتزاله الفن، فيما تساءل آخرون عما المقصود ببداية صفحة جديدة في حياته.

حسام داغر يشرح قصده من بداية صفحة جديدة في حياته وهل يفكر في اعتزال الفن؟

وتواصلت "الوطن" مع الفنان حسام داغر، الذي نفى تماما فكرة اعتزاله الفن، وشرح المقصود من بداية صفحة جديدة في حياته بـ: "اللي أقصده ملوش علاقة بالاعتزال أنا عمري ما أعتزله ممكن أفضل شغال فيه لآخر يوم ليا، أنا قصدي أن الواحد يفكر ألف مرة قبل الأخطاء ويحس أنه واجهة لحاجة محترمة كبيرة زي دي وينقي كلامه وتصرفاته".

وأشار داغر إلى أنه خريج كلية طب، وحصل على ماجستير في أمراض الدم والمناعة لكنه يعشق الفن منذ صغره وهو شيء أساسي في حياته: "أنا بحب الفن مش كتمثيل بس أنا بحبه كفن الكتابة والإخراج والمشاهدة والقراءة والسينما وكل حاجة".

كما أنه سبق ودرس في أمريكا عام 2009، منهج ميزنر للتمثيل السينمائي، ويعمل على تدريسه في مصر منذ نحو 10 أعوام: "اللي يقول عليا إني بعتزل الفن ميعرفنيش شخصيا لأن حياتي كلها عبارة عن حب للفن ومتخرج من عندي 34 دفعة كل دفعة فيها 10 أفراد يعني 340 فردا من أول 2012 لحد دلوقتي".

وأكد داغر أن فكرة الاعتزال غير مطروحة ووصفها بـ"المستحيل": "الواحد نفسه ربنا يطول في عمره إنه يقدر يعمل ده طول الوقت لأني اللي اتعلمته من الأجانب ببقى مستمتع وانا بنقله للأصغر مني ولزميلي الممثلين المعروفين بياخدوا رأي في حاجات كتير".

أما عن موضوع النقابة فهو يعلم منذ صغره أنه من نسب الرسول أبا عن جدا وأن عددا من عائلته هم أعضاء في نقابة الأشراف ولكنه تأخر في التقديم على عمله بسبب أنه يحصل الأمر على إجراءات طويلة: "لكن ربنا قدرني وروحت وعملتها وأحب أقول للناس إني سعيد باللي أنا عملته واللي عنده القدرة يروح يتحقق ويعملها".

حسام داغر يتحدث عن تفاصيل عضوية نقابة الأشراف

ونوه داغر بأن حصوله على عضوية نقابة الأشراف كانت وصية من والدته الراحلة: "أمي تبقى بنت عم والدي وكانت عندها ثقة رهيبة بانتمائها للبيت النبوي، وكانت بتحلم بالرسول، ووصيتني إني أهتم أني أعمل الورق ده".

وعن الجانب الفني، صرح داغر بأنه يشارك في مسلسل "ملاك" مع المخرج إبراهيم فخر والمؤلف حسان دهشان، حيث إنه يقوم بدور رئيس تحرير وهو أب متزوج من الفنانة أيتن عامر ووالدته الفنانة سماء إبراهيم وتؤدي دور الأم المتحكمة ويشاركه العمل الفنان كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، ولكن لم يحالفهم الحظ بالمشاركة في موسم رمضان: "للأسف مش هنلحق وقفنا شوية وهنكمل بعد رمضان".

وبالنسبة لشهر رمضان المقبل، يُشارك كضيف شرف بمسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف والمخرج يوسف سامي، حيث يقوم بدور مؤثر في الأحداث بحسب وصفه، كونه يتنبأ بالأحداث ويظهر في الحلقة الأولى والأخيرة فقط.

كما سيقدم داغر عملا للأطفال اسمه "المحقق"، ستكون أونلاين، ويشاركه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وتحدث داغر أيضا عن فيلم قصير من إنتاجه وإخراجه اسمه "البينو" الذي يناقش فكرة التنمر عن هؤلاء الأشخاص وكان المفترض مشاركته في مهرجان كييف بأوكرانيا إلا أن توقف الأمر لظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.