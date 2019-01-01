العمل من المنزل.. شعار المؤسسات العالمية لحماية موظفيها من كورونا

"العمل من المنزل"، شعار رفعه عدد من المؤسسات العالمية الكبرى، في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لوقف الاختلاط بين الموظفين بتلك المؤسسات.

وخلال هذا التقرير، ترصد "الوطن" أبرز المؤسسات والشركات العالمية الكبرى التي طبقت قرار العمل من المنزل عبر الإنترنت، وفقًا لموقع "cnet" الأمريكي:

Facebook

قرر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فيس بوك" مارك زوكربيرج، عمل موظفي الشركة من المنزل عبر شبكة الإنترنت، وذلك حتى يوم 31 مارس الجاري.

Apple

أعلنت الشركة العمل من خلال الإنترنت، من 13 وحتى 27 مارس الجاري.

Google

أغلقت الشركة جميع مكاتبها مؤقتًا في الصين وهونج كونج وتايوان، كما جرى إخبار الموظفين العائدين من الصين بالعمل من المنزل، لمدة 14 يومًا.

Microsoft

قررت المؤسسة الأمريكية، عمل جميع موظفيها من المنزل، وذلك حتى يوم 25 مارس الجاري.

وقال رئيس الشركة براد سميث، إنها ستواصل دفع أجور العاملين المنتظمين لكل ساعة عمل حتى لو جرى تخفيض ساعات عملهم.

Twitter

في 11 مارس الجاري، كلفت المؤسسة جميع موظفيها بكافة أنحاء العالم بالعمل من المنزل.

Amazon

كما أصدرت مؤسسة "أمازون" العالمية، قرارها بشأن عمل موظفيها من المنزل، كما دفعت مبالغ مالية لعامليها المصابين بالفيروس.

Tesla

أغلقت الشركة مصانعها في شنجهاي الصينية، كما طالبت موظفيها بالعمل من المنزل أيضًا بشكل مؤقت.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ الدولية لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان.