35 شركة بدأت العمل.. هل سيتمكن العلماء من اكتشاف لقاح ضد كورونا؟

01:42 م | الإثنين 16 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

تحذير للمدخنين.. السجائر تجعلك أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

تحذير للمدخنين.. السجائر تجعلك أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

أغنية وفيلم ورواية.. أعمال فنية تنبأت بظهور فيروس كورونا

أغنية وفيلم ورواية.. أعمال فنية تنبأت بظهور فيروس كورونا

منها النقود والبصمة .. 7 أشياء قد تنقل عدوى فيروس كورونا إليك

منها النقود والبصمة .. 7 أشياء قد تنقل عدوى فيروس كورونا إليك

7 أدوات صحية عليك الاحتفاظ بها لمواجهة عدوى فيروس كورونا

7 أدوات صحية عليك الاحتفاظ بها لمواجهة عدوى فيروس كورونا

يسابق العلماء الزمن، كي يتمكنوا من اكتشاف لقاح لعلاج فيروس "كوفيد-19" الشهير بكورونا المستجد، حيث أن اللقاح هو الذي سيكبح التفشي السريع لهذه الجائحة.

وحسبما نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عملية تطوير واكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب ليست سهلة على الإطلاق، حيث يستوجب ذلك إجراء اختبارات علمية دقيقة، كما أنه يحتاج إلى مدة طويلة لرصد هل سيكون هناك أعراض جانبية أم لا؟، حيث تستمر الجهود داخل حوالي 35 شركة ومؤسسة طبية حول العالم.

ومن المقرر أن شركة "موديرنا" المختصة بالتقنية الحيوية، ستبدأ التجارب على جسم الإنسان في إبريل المقبل، حيث تتمكن المؤسسات العلمية من تطوير اللقاح بصورة سريعة بعدما كشفت الصين عن المواصفات الجينية له، أواخر العام الماضي.

وحسبما أوضح العلماء، أن تطوير هذا اللقاح لا يمكنه القضاء على المخاوف، لأنه من الممكن ظهور فيروس جديد من سلسلة "كورونا"، ويُحدث حالة من الإرباك في العالم.

وأشار مدير منظمة "CEPI"، إلى أن فيروسات كورونا ليست بجديدة على العالم، حيث ظهرت عدوى "سارس" بين عامي 2002 و2004، ثم ظهرت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" في عام 2012.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًّا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حالة الطوارئ الدولية لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان حول العالم. 

الأكثر قراءة

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

"متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا؟".. هذا هو التساؤل الأكثر تداولا بالساحة العالمية حاليا، في ظل حالة الذعر والخوف الذي يسببه انتشار فيروس كورونا
كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

تحذيرات مستمرة، انتشرت خلال الفترة السابقة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، ما أدى لموجة كبيرة
علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

متى سيظهر المسيح الدجال وهل له علاقة بنزول الأمطار، الشيخ علي جمعة يوضح حقائق ومعلومات عن المسيح
رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رغم معاناته مع مرض الفشل الكلوي، إلا أنه قرر المشاركة مع فريق إنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار بمناطق التجمع
لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

المتحدث باسم وزارة الري، يوضح أسباب تغير لون مياه نهر النيل إلى اللون الأصفر وضرر ذلك على الصحة العامة