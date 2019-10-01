تحذير للمدخنين.. السجائر تجعلك أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

حذر خبراء الصحة الأشخاص المدخنين من كونهم أكثر عرضة من غيرهم لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، حيث أن الفيروس يؤثر في الأساس على الوظائف التنفسية.

مايكل ماتاي الباحث في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو، أكد أن التدخين يجعل الشخص أكثر عرضة لتفاقم أعراض فيروس كورونا في حال أصيب به، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز".

وأشار ماتاي، إلى أن تجربة أجريت على الفئران أثبتت علاقة التدخين بتفاقم أعراض كورونا، إذ أن الفئران التي استنشقت النيكوتين خلال التجربة تأخرت في التخلص من الإنفلونزا عن غيرها من الفئران.

ووفقًا لهذه الدراسة، يرجح الخبراء أن التدخين هو سبب انتشار العدوى بين الرجال في الصين عن النساء، حيث أثبتت الدراسات أن 47.6 %من رجال الصين يدخنون، فيما لا تتجاوز النسبة 1.8% وسط النساء الصينيات.

وفي نفس السياق، حجز شابا أمريكيا في الثانية والعشرين من عمره بالمستشفى جراء إصابته بالفيروس رغم استقرار حالته، ليؤكد عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن حجزه بالمستشفى نتيجة تدخينه للسجائر الإلكترونية، ما يعني أن الأمر سيؤثر على صحته لاحقًا لا محالة.