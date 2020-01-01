تجرى اليوم.. تفاصيل أول جرعة تجريبية للقاح كورونا في أمريكا

10:30 ص | الإثنين 16 مارس 2020
لقاح كورونا المحتمل

لقاح كورونا المحتمل

كتب: وكالات

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كشف مسؤول أمريكي عن خروج أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد إلى النور، بعد شهور من تفشي الوباء القاتل.

وأعلن المسؤول الأمريكي، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللقاح سيتم تجربته سريريًا اليوم الإثنين لأول مرة، على المشارك الأول بالتجربة، إذ لم يجر الإعلان عن التجربة بشكل رسمي حتى الآن، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد المسؤول أن التجربة تجري بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن المعاهد الوطنية للصحة تقوم بتمويلها، ووفقًا لمسؤولي الصحة العامة، فإن التحقق بشكل تام من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا. 

كان الجيش الأمريكي أعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه، حيث سجلت على متن إحدى سفنه الحربية.

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