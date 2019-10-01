"بيتك هو جيمك".. إخصائيون يطرحون بدائل للرياضيين بعد غلق مراكز الشباب

إغلاق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" ومراكز الشباب، كان آخر الإجراءات الاحترازية التي اتختها الدولة، لمواجهة وباء كورونا االعالمي، الذي أضحى شبحا تخشاه دول العالم، وضيفا ثقيلا يتمنون ألا يزورهم، وأصبح جائحة تنتقل بين القارات ومن الصعب إيقافها، لذا تسعى مصر لتحجيمه قدر المستطاع، بمنع التجمعات.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غلق صالات "الجيم" كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتضييق النطاق على كورونا.

ومنذ الإعلان عن إغلاق "الجيم" ومراكز الشباب، طرح سؤالًا وهو، ما البدائل السليمة للرياضيين التي يجب أن يقوموا بها خلال تلك الـ14 يومًا؟

وتعليقًا على هذا الشان، وضع الدكتورعلي أبو النور عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، نقاط يمكن من خلالها أن يستفيد الرياضي من كونه متواجد بالمنزل دون الإخلال بلياقته البدنية، او انهيار كتلته العضلية، على حد قوله لـ"الوطن".

وحدد "أبو النور" تلك النقاط كما يلي:

- القيام بالتمرينات المنزلية للحفاظ على اللياقة البدنية.

- عمل تمرينات الضغط والبطن والعقلة واللاتي من شأنها ثبات وزن العضلات.

- استخدام أي ثقل وليكن زجاجة مياة، وعما تكرارت بها للحفاظ على هيئة الجسد الخارجية.

- استغلال العطلة المنزلية وهي ما تسنى في علم الرياضة بـ"راحة إيجابية" بالبعد عن ممارسة النشاط التخصصي اليومي، وتغيير نمطه.

- استخدام أستك مطاط من أجل المرونة فضلًا عن حركة الجسم لأعلى ولأسفل.

ومن جانبه، قال مدرب كمال الأجسام محمد العدوي، لـ"الوطن"، إن فترة التواجد في المنزل لمدة أسبوعين أن تكون نتائجها كاثية كما يتخيل بعض الرياضيين، بل بمكن أن تؤثر عليهم بشكل إيجابي ولكن إذا تم استغلالها بشكل سليم، وحدد تلك النقاط، كما يلي:

- يفضل في خلال الـ14 يوم التقليل من تناول الطعام بشكل عام، وخاصة السكر والكربوهيدرات.

- تناول الخضروات والفاكهة والأغذية الغنية بالبروتين بشكل أكثر.

- منع تناول المكملات الغذائية خلال تلك الفترة، لأنه اللاعب لن يستطع يحرقها بتمرينات المنزل.

- تعويض الجري باستخدام سلم المنزل، من خلال الصعود والنزول بسرعات مختلفة، لأنه يقوم بحمل عضلي ممتاز.

- إمكانية الجري في أماكن مفتوحة بشرط أن تكون جيدة التهوية.

- استخدام بعض الكراسي المنزلية لعمل تمرينات الضغط والمتوازي.