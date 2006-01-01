بعد مرور 14 عاما.. زامبروتا يحتفل بهدفه برفقة ابنه في مرمى أوكرانيا

خطف جانلوكا زامبروتا، مدافع المنتخب الإيطالي، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يحتفل خلاله مع نجله، بهدفه الذي مر عليه ما يقارب الـ14 عامًا.

كانت اللجنة الأولمبية الإيطالية، قررت إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى الثالث من شهر أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل اللاعبين يبقون في منازلهم رفقة عائلاتهم.

وعرضت قناة "Sky Sport Italia"، جميع مباريات كأس العالم 2006 في إيطاليا، لرفع الروح المعنوية لمحبي كرة القدم هناك في ظل توقف معظم الدوريات حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "ghanasoccernet".

وخلال عرض القناة لهدف "زامبروتا" مع إيطاليا في مرمى منتخب أوكرانيا، احتفل المدافع الإيطالي السابق برفقة ابنه، ليجرى تداول الفيديو عبر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2006، والتي توج بلقبها في النهاية على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

يذكر أن إيطاليا شهدت ظهور 24747 حالة مصابة بفيروس كورونا، منذ بداية ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكره موقع وزارة الصحة المصرية الجديد، الخاص بتغطية كل ما يتعلق بالفيروس.