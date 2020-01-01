دبلومة في زمن كورونا.. رحمة سافرت إلى إسبانيا فجاور سكنها الحجر الصحي

05:20 ص | الإثنين 16 مارس 2020
رحمة محمود

رحمة محمود

كتب: محمد علي حسن

أخبار متعلقة

السعودية: تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما بسبب كورونا

السعودية: تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية لمدة 16 يوما بسبب كورونا

تنسيق سعودي بريطاني لمواجهة فيروس كورونا

تنسيق سعودي بريطاني لمواجهة فيروس كورونا

بعد إصابة وزير النقل.. المغرب يعلن سلبية فحوصات كورونا لباقي الوزراء

بعد إصابة وزير النقل.. المغرب يعلن سلبية فحوصات كورونا لباقي الوزراء

محيي الدين: كورونا أزمة غير مسبوقة.. ولابد من الاستعداد لسيناريو أسوأ

محيي الدين: كورونا أزمة غير مسبوقة.. ولابد من الاستعداد لسيناريو أسوأ

طالبة مصرية سافرت إلى إسبانيا، في أكتوبر الماضي؛ للحصول على منحة دراسية عبارة عن دبلومة اللغة والحضارة الإسبانية، بعد تفوقها في دراستها بكلية الألسن في جامعة عين شمس، طامحة في أن تساعدها تلك الدبلومة على بدء مسيرتها العملية بعد عودتها إلى أرض الوطن، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن، فبعد عدة أشهر انتشر فيروس كورونا المستجد في أرجاء القارة العجوز، ومنه إلى الدولة التي جاءت إليها تطلب منه الطالبة رحمة محمود العلم.

"استيقظ يوميا في تمام الساعة السادسة صباحا حتى أنزل إلى الشارع لشراء الطعام، وبعض المسلتزمات التي تعين على الحياة، لكن أمس وجدت الكثير من المواطنين يتصارعون أمام المتاجر ولجأ بعضهم لسرقة الأغذية من المحال التجارية وعربات الوجبات، حيث إن الوضع في إقليم لاريوخا الإسباني يشهد حالة هلع وخوف من المواطنين من فيروس كورونا"، بحسب حديث الباحثة المصرية رحمة محمود، لـ"الوطن".

على الرغم من قرار الجامعة بوقف الدراسة منذ أسبوع وسيتسمر أسبوعين آخرين، وتحويل الدراسة "أون لاين"، فإن رحمة حينما تقف في شرفتها ترى منطقة العزل الصحي التي يطل عليها السكن الجامعي، وأصبح المشهد المعتاد على أعينها أولئك المواطنون الحاملون لفيروس كورونا بملابسهم البيضاء.

الأمر أصبح أكثر رعبا للباحثة المصرية التي تكرر معها الموقف ذاته خلال 4، حتى أصبح الحل الوحيد لديها تلك الكمية الضئيلة من المعلبات التي قامت بشرائها منذ بداية الأزمة، كما أن إدارة الجامعة اتخذت قرار بفصل الطلاب في الغرف بالسكن الجامعي وأصبحت كل طالبة في حجرة منفردة ومنفصلة.

وتوضح أن الشرطة الإسبانية منتشرة بكثافة في الشوارع، حيث إن حالة الخوف لدى المواطنين جعلت عدم الإلتزام سلوك دارج بينهم ومن يخالف الأوامر يدفع غرامة 3000 يورو.

وتختتم رحمة حديثها، لـ"الوطن": "مكبرات اصوت التي تعلو سيارات الشرطة تجوب الإقليم الإسباني بشكل دوري، وأصبحت الرسالة مألوفة على مسمعي، وأولئك الشرطيين المصطفين أمام باب السكن الجامعي يكررون الأسئلة عن وجهة أي طالب يخرج من السكن، والصيدليات تتصل بنا للإطمئنان على مسلتزماتنا، فالمواطنون يشترون بكميات هائلة، إضافة إلى الجيل المعقم الذي يملئ الشوارع".

الأكثر قراءة

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

"متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا؟".. هذا هو التساؤل الأكثر تداولا بالساحة العالمية حاليا، في ظل حالة الذعر والخوف الذي يسببه انتشار فيروس كورونا
كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

تحذيرات مستمرة، انتشرت خلال الفترة السابقة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، ما أدى لموجة كبيرة
علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

متى سيظهر المسيح الدجال وهل له علاقة بنزول الأمطار، الشيخ علي جمعة يوضح حقائق ومعلومات عن المسيح
رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رغم معاناته مع مرض الفشل الكلوي، إلا أنه قرر المشاركة مع فريق إنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار بمناطق التجمع
لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

المتحدث باسم وزارة الري، يوضح أسباب تغير لون مياه نهر النيل إلى اللون الأصفر وضرر ذلك على الصحة العامة