"تحتوي على عناصر كيميائية".. مخاطر تسببها غلاية الماء الكهربائية

انتشر في الآونة الأخيرة، استعمال غلاية الماء الكهربائية في كافة أنحاء العالم، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنها ربما تسبب أضرارا صحية وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأجرت مؤسسات بحثية بريطانية، دراسة موسعة لكشف العلاقة بين الاستعمال المنتظم لغلاية الماء الكهربائية وزيادة حدة الحساسية الجلدية لدى مرضى الحساسية، كنتيجة لاحتواء غلايات المياه الكهربائية على عنصر النيكل، الذي يتفاعل مع الماء المغلي، ما ينتج عنه ترشيح بعض العناصر الكيميائية المهيجة للحساسية.

وكشفت النتائج، أن مستخدمي الغلايات الكهربائية الذين يستعملون المياه المفلترة، يتعرضون لأخطار أكثر من أولئك الذين يستعملون مياه الصنبور، حيث أن المياه المفلترة تكون أكثر حموضة، ما يتسبب في تركيز النيكل بدرجة أكبر في تفاعله مع الماء المغلي.

وجدير بالذكر، أن احتمالات الإصابة بالحساسية لنواتج تفاعلات النيكل، تزداد لدى النساء اللاتي يستعملن الإكسسوارات المطلية بالنيكل.