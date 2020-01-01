يحمي من السرطان.. 4 فوائد لتناول شاي البابونج يوميا

04:00 ص | الإثنين 16 مارس 2020
شاي البابونج

شاي البابونج

كتب: وكالات

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شاي البابونج من ضمن العلاجات المنزلية المؤثرة ذات الفوائد المبهرة في آلام المعدة والأمعاء، ويتميز بالكثير من المنافع الصحية الأخرى، بخلاف مذاقه الممتع.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وكالة الأنباء الألمانية أبرز الفوائد، التي عددها الخبراء، لتناول شاي البابونج، يوميا، على الجسم يومياً.

يخفض ضغط الدم

شرب شاي البابونج بانتظام قادر على علاج ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة به التي تعمل على تقوية عضلة القلب.

مضادات للالتهاب

يضم شاي البابونج مجموعة مواد مضادة للالتهابات، بإمكانها المساعدة على علاج كثير من الأمراض، حيث إن الالتهاب الخفيف المزمن قد يكون سبباً في العديد من الأمراض، مثل الزهايمر أو الاكتئاب.

يحمي من الإصابة بالسرطان

شاي البابونج غني بمادة "الأبيجينين"، التي تتميز بفوائدها العديدة، مثل تأثيرها المهدئ، وإمكانية استخدامها في علاج السرطان أيضاً، إذ استنتجت بعض الدراسات بالفعل أن هذه المادة الفعّالة قادرة على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

تقليل مشاكل الجهاز الهضمي

يمنح شاي البابونج تأثيرا رائعا في حالات انتفاخ البطن والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، كما أنه يخفف أيضاً من تقلصات الدورة الشهرية.

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