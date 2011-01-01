أغنية وفيلم ورواية.. أعمال فنية تنبأت بظهور فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أعاد إلى أذهان العديد من الأشخاص، بعض الأعمال الفنية التي تنبأت بظهور الفيروس، تجسدت آخرها في أغنية لفنان سوري، خصوصًا بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن كورونا تحولت من وباء إلى جائحة.

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز الأعمال الفنية التي تنبأت بظهور فيروس كورونا كالتالي:

أغنية الفنان السوري ياسر العظمة

كان الفنان السوري ياسر العظمة أنشد أغنية "لا تلمس لا لا لا" خلال مسلسله "مرايا 86"، يحذر خلالها من بعض العادات اليومية التي قد تقوم بنقل الفيروسات، بأسلوب ساخر قبل ظهور فيروس كورونا بـ34 عاما، بحسب "روسيا اليوم".

وجاءت أبرز كلمات الأغنية كالتالي: "خيي لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. لا تلمس لا تصافح لا تبوس لا تمجق لا لا".

فيلم "Contagion" يتنبأ بكورونا

تنبأ الفيلم الشهير "Contagion" (المرض المعدي)، الذي صدر عام 2011، بفيروس كورونا، حيث ربط المتابعين لمستجدات كورونا وقائع الفيروس بأحداث الفيلم، من خلال العديد من التغريدات عبر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب "سكاي نيوز" وفقا لما نقلته عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويوثق فيلم "كونتيجن" الذي أخرج ستيف سوديربيرج، انتشار مرض معدٍ ومميت يهدد البشرية، حيث تناول أحداث ما بعد انتشار هذا المرض، وكيف سيحاول أشخاص النجاة والبحث عن علاج في مدينة معزولة.

وشهد الفيلم الذي يؤدي بطولته مات ديمون وجوينيث بالترو، تسبب الفيروس الغامض بقتل عشرات الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم، بينما تحاول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقف انتشار هذا الوباء، إضافة لتسليطه الضوء على الخفافيش، معتبرًا أنها أصل تفشي الفيروس، وهو الأمر نفسه الذي يحدث حاليا مع كورونا، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

كان الملياردير بيل جيتس تنبأ أيضًا بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بظهور فيروس كورونا في مدينة "ووهان" الصينية.

وتنبأ "جيتس"، في سلسلة وثائقية صدرت على "نتفليكس"، بظهور فيروس ما في أحد أسواق الصين، حيث حذر في حلقة بعنوان "الوباء القادم"، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، من أن العالم "غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي، الذي يحتاج غالبًا إلى سنوات للقضاء عليه"، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وأوضحت الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، كما أن جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المخلط مع اللحوم، يعد من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر، ليؤكد بيل جيتس أن أكبر خطر لدينا حاليا ويمكن أن يتسبب في مقتل ملايين الأشخاص، هو ظهور وباء جديد.

رواية تتنبأ بفيروس كورونا

وتنبأت رواية "The Eyes of Darkness" (عيون الظلام) التي أصدرها المؤلف الأمريكي الشهير دين كونتز عام 1981، حيث تحدثت عن مختبر عسكري صيني في "ووهان" أنتج فيروسا غامضا يصيب الجهاز التنفسي كجزء من برنامج للأسلحة البيولوجية، ربطه البعض بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الآونة الأخيرة.

وتدور قصة الرواية حول الأم كريستينا إيفانز التي كانت تعتقد أن ابنها توفي في رحلة تخييم، قبل أن تقودها عملية البحث إلى اكتشاف حقيقة وفاته، حيث وجدت في النهاية أن ابنها لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه محتجز داخل منشأة عسكرية، بعد إصابته بفيروس غامض أطلق عليه "ووهان- 400"، جرى تطويره في مختبر في مدينة ووهان، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز" عن موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

يذكر أن فيروس كورونا انتشر في العديد من دول العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية يوم 31 ديسمبر الماضي.