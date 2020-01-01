قريبا.. واتساب يطلق ميزة خطيرة

11:43 م | الأحد 15 مارس 2020
واتساب

واتساب

كتب: مصطفى الصبري

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يعمل واتساب على ميزة جديدة يطلقها قريبًا، تحمل بعض التغييرات الأمنية الخطيرة إلى تطبيق المراسلة الأشهر الذي يستخدمه الآن 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى لصد المنافسة من الأنظمة الأساسية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا.

في العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن عملاق الرسائل واتساب المملوك لشركة فيسبوك يختبر ميزة اختفاء الرسائل أو الرسائل ذاتية التدمير في الدردشات الجماعية.

ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن موقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تسريبات المنصات الاجتماعية، أن واتساب يعمل حاليا على تكثيف الخطط لإطلاق هذه ميزة الرسائل ذاتية التدمير في وقت قريب.

واتساب أطلق ميزة تدمير الرسائل ذاتيا عبر نسخته التجريبية

وأطلق تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك هذه الميزة الجديدة بالطبع عبر النسخة التجريبية من التطبيق، وهي متاحة حاليا لمستخدمين نسخة "واتساب بيتا".

في "واتساب بيتا" يمكن العثور على خيار تفعيل التدمير الذاتي للرسائل في الدردشات الخاصة، ويمكن اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

لا يوجد تأكيد بشأن توقيت إطلاق الميزة الجديدة، أو ما إذا كانت إجراءات الحماية الأمنية الأخرى مثل الإبلاغ عن لقطات الشاشة أو منع النسخ النصية ستتم إضافتها كجزء من هذا التحول، ولكن تؤكد المواقع المتخصصة في تعقب واتساب أن موعد إصدار الإضافة الجديدة قريب للغاية، بما أنها صارت متاحة عبر النسخة التجريبية.

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