انتبه.. كورونا يظل على الأسطح المعدنية 3 أيام وفي الهواء 3 ساعات

توصل العلماء إلى أن الفيروس التاجي كورونا القاتل المنتشر بسرعة حول العالم يمكن أن يعيش في الهواء لمدة 3 ساعات، كما وجد باحثون حكوميون أمريكيون، عملوا مع خبراء آخرين، أن العدوى القاتلة يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 3 أيام.

وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس لمدة 4 ساعات، والكرتون لمدة يوم كامل، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كورونا أصاب أكثر من 150 ألف شخص

وتأتي الدراسة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية عن تفشي وباء عالمي متصاعد، وتوفي ما يقرب من 5000 مريض في جميع أنحاء العالم وإصابة ما يقرب من 150 ألف شخص بـ "كوفيد-19"، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

المخاوف من أن الفيروس المسمى كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح موجودة منذ بدء تفشي المرض في ووهان، الصين، في ديسمبر الماضي.

وحذر كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا الناس من الإصابة بالعدوى عن طريق لمس أي أسطح ملوثة ثم لمس وجوههم.

وقال البروفيسور كريس ويتتي إن الفيروس التاجي يمكن أن يظل معديا على الأسطح المعدنية أو البلاستيكية مثل مقابض الأبواب أو الدرابزين لمدة 3 أيام.

وقد اقترح بعض العلماء أنه من المرجح أن ينتشر الفيروس على اليدين أكثر من انتشاره في الهواء من خلال السعال والعطس والتنفس، والدراسة الجديدة، تعتبر إضافة إلى الأدلة.

أطلق المسؤولون في جميع أنحاء العالم بالفعل حملات قاسية تحث الجمهور على غسل أيديهم لوقف الفيروس التاجي.

تم الحصول على نتائج مماثلة من الاختبارات التي أجراها على الفيروس الذي تسبب في تفشي السارس 2003.

تم إجراء الاختبارات في المعاهد الوطنية للصحة في Rocky Mountain Lab في هاميلتون، مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها خبراء من جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا بتمويل من حكومة الولايات المتحدة.

وقالت جولي فيشر، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة جورج تاون، إن الناس بحاجة إلى الاستمرار في غسل أيديهم لاحتواء الأزمة، وأكدت مؤلفة الدراسة الدكتورة نيلتيجي فان دورمالين أن العلماء ما زالوا يبحثون عن أفضل طريقة لقتل الفيروس، وأضافت أن تنظيف الأسطح بمحلول يحتوي على مبيض مخفف من المرجح أن يخلصنا من الفيروس.