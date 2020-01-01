"فيديو وفويس وجروب واتساب".. مستر أحمد يستكمل المنهج لطلابه من المنزل

03:38 ص | الإثنين 16 مارس 2020
أحمد عادل قورة

أحمد عادل قورة

كتب: محمد علي حسن

أخبار متعلقة

وزير التعليم العالي: سنواصل تعقيم الجامعات لمحاصرة كورونا

وزير التعليم العالي: سنواصل تعقيم الجامعات لمحاصرة كورونا

التعليم العالي: خطتنا لمواجهة كورونا وضعت من شهر وليست وليدة اللحظة

التعليم العالي: خطتنا لمواجهة كورونا وضعت من شهر وليست وليدة اللحظة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 26 حتى الآن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 26 حتى الآن

المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم وسط غياب إجراءات الوقاية من "كورونا"

المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم وسط غياب إجراءات الوقاية من "كورونا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين يعود فقط على الطلاب وليس أي فرد آخر في المنظومة التعليمية، موضحا "نحتاج أن نعمل معا لإدارة هذه الفترة وعلى المعلمين واجبات جديدة سيتم إرسالها للمديريات قريبا".

ويقول أحمد عادل قورة، مدرس لغة إنجليزية، قررت تأسيس جروب على تطبيق واتساب منذ بداية تأجيل الدراسة، حيث حاول تجميع كل أرقام هواتف الطلاب لديه في الفصول الدراسية.

وأضاف قورة لـ"الوطن": "سأقوم بتسجيل مقاطع فيديو ومقاطع صوتية للطلاب في المدرسة، حتى أحاول توصيل المعلومة لهم، والأصعب من ذلك هو الوصول إليهم، فالتلاميذ في المرحلة الابتدائية لا يمتلك جميعهم تطبيق واتساب، لكن كلما كبر السن تكون المشكلة أسهل في الحل، فالصف الأول والثاني الثانوي يمتلكون تابلت الوزارة، أما في المرحلة الابتدائية فالمعلم يتعامل مع ولي الأمر".

وتابع: "مقاطع الفيديو سأقوم بنشرها على قناة اليوتيوب أو موقع المدرسة، وأبحث عن قنوات متخصصة، وقمت بعرض الفكرة على الموجه العام للغة الإنجليزية أن يتم تأسيس قناة يوتيوب خاصة بنا وتواصل بالفعل مع وكيل أول الوزارة بمحافظة الشرقية، وعرض فكرتي عليه وبدوره وافق على تخصيص استوديو صغير لتصوير المادة التعليمية وبهذا يكون الإشراف للوزارة وأن تصل المادة بشكل صحيح إلى الطالب".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الأكثر قراءة

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

متى ينتهي كابوس فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

"متى وكيف يمكن للعالم أن يستفيق من كابوس كورونا؟".. هذا هو التساؤل الأكثر تداولا بالساحة العالمية حاليا، في ظل حالة الذعر والخوف الذي يسببه انتشار فيروس كورونا
كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

تحذيرات مستمرة، انتشرت خلال الفترة السابقة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، ما أدى لموجة كبيرة
علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

علاقة المسيح الدجال ونزول الأمطار.. ماهي علامات ظهوره وماذا سيفعل؟

متى سيظهر المسيح الدجال وهل له علاقة بنزول الأمطار، الشيخ علي جمعة يوضح حقائق ومعلومات عن المسيح
رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رسالة والدة "أحمد" بعد 48 ساعة في مهمة إنقاذ بسبب الطقس: ابني حالته حرجة

رغم معاناته مع مرض الفشل الكلوي، إلا أنه قرر المشاركة مع فريق إنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار بمناطق التجمع
لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

لماذا تغير لون مياه النيل وهل يتسبب في حدوث أضرار بالصحة؟

المتحدث باسم وزارة الري، يوضح أسباب تغير لون مياه نهر النيل إلى اللون الأصفر وضرر ذلك على الصحة العامة