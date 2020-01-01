"فيديو وفويس وجروب واتساب".. مستر أحمد يستكمل المنهج لطلابه من المنزل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين يعود فقط على الطلاب وليس أي فرد آخر في المنظومة التعليمية، موضحا "نحتاج أن نعمل معا لإدارة هذه الفترة وعلى المعلمين واجبات جديدة سيتم إرسالها للمديريات قريبا".

ويقول أحمد عادل قورة، مدرس لغة إنجليزية، قررت تأسيس جروب على تطبيق واتساب منذ بداية تأجيل الدراسة، حيث حاول تجميع كل أرقام هواتف الطلاب لديه في الفصول الدراسية.

وأضاف قورة لـ"الوطن": "سأقوم بتسجيل مقاطع فيديو ومقاطع صوتية للطلاب في المدرسة، حتى أحاول توصيل المعلومة لهم، والأصعب من ذلك هو الوصول إليهم، فالتلاميذ في المرحلة الابتدائية لا يمتلك جميعهم تطبيق واتساب، لكن كلما كبر السن تكون المشكلة أسهل في الحل، فالصف الأول والثاني الثانوي يمتلكون تابلت الوزارة، أما في المرحلة الابتدائية فالمعلم يتعامل مع ولي الأمر".

وتابع: "مقاطع الفيديو سأقوم بنشرها على قناة اليوتيوب أو موقع المدرسة، وأبحث عن قنوات متخصصة، وقمت بعرض الفكرة على الموجه العام للغة الإنجليزية أن يتم تأسيس قناة يوتيوب خاصة بنا وتواصل بالفعل مع وكيل أول الوزارة بمحافظة الشرقية، وعرض فكرتي عليه وبدوره وافق على تخصيص استوديو صغير لتصوير المادة التعليمية وبهذا يكون الإشراف للوزارة وأن تصل المادة بشكل صحيح إلى الطالب".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.