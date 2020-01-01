بعدما أوقف كورونا الدوري.. فريق ألماني يبيع النقانق تعويضا لخسارته

افتتح فريق "يونيون برلين"، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" مشروعا لبيع الطعام إلكترونيا، مستغلين فترة الراحة الإجبارية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي افتتاح المشروع الجديد بالتزامن تأجيل مباراة "يونيون برلين" أمام بايرن ميونخ التي كان مقررا إقامتها أمس السبت، بحسب موقع "دويتشه فيله".

مشروب جعة ونقانق وحساء البازلاء مقابل 2.50 يورو

ونظرا لإلغاء كل مباريات "البوندسليجا"، قرر النادي الألماني بيع الجعة والنقانق عبر الموقع الإلكتروني التابع له، ومن خلاله يمكن للجماهير شراء مشروب جعة ونقانق وحساء البازلاء مقابل 2.50 يورو.

السبب الرئيسي لاتجاه "يونيون برلين" لهذه التجارة هو أن الأرباح تذهب لمساعدة النادي في تعويض خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات.

وقال النادي الألماني عبر موقعه الإلكتروني: "جاء العديد من مشجعي يونيون برلين في الأيام الماضية وسألوا عن كيفية دعم النادي بتبرعات، من بينها كانت فكرة لا تقاوم: شاحنة طعام افتراضية".

وأطلق النادي هذا المشروع قبل ساعتين من الموعد الذي كان مقرراً لمباريات أمس السبت، حيث قيل للجماهير أن بإمكانها وضع النقانق والجعة والأشياء الأخرى في عربة التسوق وبعد ذلك يقدمون تبرعاتهم.