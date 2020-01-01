يمنع البكتيريا والفيروسات.. فوائد استخدام جل الصبار

يحتوي نبات الصبار بشكل كبير على فوائد عديدة، رغم أنه مرتبط في أذهان البعض بالشعر فقط إلا أن له عددا كثيرا من الاستخدامات الأخرى.

وشرح الدكتور أحمد أبوالنصر أخصائي النباتات الطبية، أن اسم نبات الصبار مرتبط بالصبر كونه يصبر على العطش القاتل الذي يحدث له في الصحراء ورغم ذلك تجده حيا.

وتحدث أبو النصر على نوع "الألوفيرا" الذي يخرج منه منتجين الجل والعصارة الصفراء التي تجفف ويخرج منه الصمغ: "اللي بيكون لونه بنى عاطى للسواد المريض اسمه حتى ارتبط بالصبر فكلمة patient باللغة الإنجليزية تعنى صابر أو مريض فالصبر نص الشفاء كما قال ابن سينا" .

وذكر أخصائي النباتات الطبية خلال صفحته الرسمية على فيس بوك، فوائد جل الصبار كما يلي:

- يعتبر مضادا حيويا طبيعيا على سبيل المثال في حال دهنه على حرق يعمل على ترطيبه ويمنع البكتيريا ويمنع اختراقها للجرح وتلوثه.

- يمكن استخدامه كغسول للفم والأسنان حيث يعتبر أقوى من الغسول الذي يباع في الصيدليات كما أنه يحارب التسوس.

- يعالج قرح الفم من خلال دهنه به وستختفي بحد أقصى أسبوع.

- يحمي ويعالج التجاعيد، من خلال الانتظام عليه لمدة 90 يوما طبقا للدراسات على السيدات، ولا يقتصر على التجاعيد فقط لكن التهابات الجلد بعد الشمس أو التعرق لحرارة البوتاجاز أو الفرن، أو حبوب الشباب.

- يعيد للبشرة نضارتها ويرطبها.

- يمكن دهنه على الشرخ الشرجي حيث يعمل على التئامه والتخلص من الألم أثناء قضاء الحاجة.

- يعيد بناء وترميم الشعر ويجعله ناعما حيث يقضي على الشعر المقصف والتالف كونه مليئا بالبروتين.