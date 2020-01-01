منها النقود والبصمة .. 7 أشياء قد تنقل عدوى فيروس كورونا إليك

خوف كبير يسيطر على سكان العالم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابته لأكثر من 110 ألف شخص، ووفاة أكثر 4 آلاف أخرون، ما دعا منظمة الصحة العالمية، لإعلان حالة الطواريء الدولية، وتغيير وصف الفيروس القاتل، من وباء إلى جائحة.

وحذرت الصحة العالمية من عدة أشياء، قد تتسبب في انتقال عدوى كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى البشر، الذي يرجح العلماء كونه انتقل من الخفافيش والثعابين المباعة في سوق ووهان للمأكولات بالصين.

وتستعرض "الوطن"، فيما يلي، قائمة بالأشياء التي يجب الحذر منها، والتعامل معها بحرص.

الهواتف الذكية

حذر العلماء، من أن فيروس كورونا، يمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة، مثل شاشات الهواتف، لمدة تصل إلى أسبوع، ما يوفر طريقًا محتملاً للعدوى التي تتفشى بسرعة.

وأشار الخبراء، إلى أن الهواتف، قد تكون بمثابة بيئة خصبة لنمو الميكروب القاتل، وينصح العلماء كل الناس، بوجوب استخدام مناديل معقمة بالكحول، مرتين في اليوم، لتطهير الجهاز وغسل الإيدي جيدا بالماء والصابون.

معقمات اليد

أوضح متحدث باسم شركة "Kao Corporation" للمنتجات الكيماوية، أنَّ الإفراط في استخدام معقمات اليد، قد يزيد من خطر الإصابة بالفيروس القاتل، بسبب القضاء على البكتريا الطبيعة الموجودة في الجلد.

ويعد الكحول، هو المكون الرئيسي لمعقمات الأيدي، واستخدامه بشكل متكرر، يمكن أنّ يزيل النباتات البكتيرية الطبيعية، التي تلطف الجلد وتمنع عنه الإصابة بالأمراض، ما يتسبب في نتيجة عكسية، وضعف مقاومة المرض.

ويتسبب الكحول، في تجريد الجلد من الزيوت والماء، ما يؤدي إلى أيدي خشنة، ويمكّن أن يصبح الجلد الجاف والتالف، مستودعا للجراثيم، ويزيد أيضًا من خطر دخول الفيروسات إلى الجسم.

المطارات

أوضح سايمون كالدر، خبير السفر، أن المطارات، تشكل خطرًا كبيرًا على المسافرين، إذ أنها تشكل أكبر مصدر للعدوى بالفيروس القاتل، نظرًا لاختلاط عدد كبير من الأشخاص ببعضهم، ومشاركة الناس الجراثيم، من جميع أنحاء العالم.

الحيوانات الأليفة

حذر خبراء، من أن الحيوانات الأليفة، يجب التعامل معها بحرص وخاصة بعد إصابة كلب بفيروس كورونا المستجد، والذي انتقل إليه من مالكته.

وجرى وضع الكلب "بوم" الذي تميز بشعره الطويل في منشأة الحجر الصحي على جسر هونج كونج، وإجراء عدة فحوصات عليه وعلى مالكته التي ثبت إصابتها بالفيروس القاتل وانتقاله منها إلى كلبها.

ورغم عدم وجود أعراض تذكر على الكلب، سوى الضعف إلا أن اختبار الفيروس جاء إيجابيا، بعد فحص أنفه وفمه، وسيظل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وجرى حث أصحاب الحيوانات الأليفة في هونج كونج، على ارتداء أقنعة عند الخروج، وإذا واجهوا تغييرا في صحة الحيوانات، فينبغي عليهم الذهاب إلى الأطباء البيطريين.

العملات الورقية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عدم تأكدها من طبيعة تعامل فيروس كورونا مع جميع أنواع المسطحات المتواجد فيها، ومنها العملات الورقية، الذي قد ينتقل عبرها الفيروس من شخص إلى آخر من الأصحاء.

ونصحت المنظمة العالمية، عبر تصريح لمتحدثها الرسمي نشرته صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية، مقترحة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس قد يبقى أياماً عدة على سطح العملة الورقي.

جهاز البصمة

يعد جهاز البصمة، من أحد مسببات نقل أمراض الجهاز التنفسي، حيث يتناوب على لمسه، ما قد يصل إلى مئات الموظفين بشكل متتالٍ.

وفي حال كان أحد الموظفين مصابًا بأحد أمراض الجهاز التنفسي، ولمس أنفه، ومن ثم وضع إصبعه على جهاز البصمة، فسيكون هذا كفيلًا بنقل العدوى للموظفين، الذين يلمسزن الجهاز بعده.

الأحضان والقبلات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس ينتقل عادة بالتلامس، أو من خلال السعال والرذاذ، فضلا عن العناق والقبلات.

ونصح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر جون جبور، المصريين بالتقليل من الأحضان والقبلات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الفيروس ليس بالجدية التي نسمع بها ولكنه فيروس جديد، ويجري التعامل معه بدقة واحتراس.

كما نصحت الهيئة الرسمية للرقابة الصحية في فرنسا الجمهور، بالامتناع عن المصافحات والقبلات والأحضان، وارتداء أقنعة طبية في الأماكن العامة المزدحمة، في محاولة لمنع انتقال فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الصحة البريطانية، عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها:

تغطية الفم والأنف بـ"منديل" عند السعال أو العطس، ثم التخلص منه على الفور.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين ليسوا على ما يرام.

التأكّد من عدم وجود فجوات بين الوجه والقناع.

تجنب لمس القناع في أثناء استخدامه.

تنظيف اليدين بالكحول أو بالماء والصابون.

ارتداء قناع عند السعال أو العطس، وإزالته بعد الاستخدام من الخلف وليس الأمام.

استبدال القناع بشكل يومي وعدم استخدامه عدة مرات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، بالبقاء على مسافة متر واحد من أي شخص، لأن تلك هي المسافة الأمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.