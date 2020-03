"فكروا بعقل".. رسالة محال السوبر ماركت للمتسوقين بسبب كورونا

مع تصاعد التحذيرات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي انتشر مؤخرا مثل النار في الهشيم متسببا في إصابة أكثر من 110 آلاف شخص ووفاة أكثر من 4 آلاف آخرين بجميع أنحاء العالم، ومن بين النصائح التي أعلنتها منظمة العالمية عدم التواجد في التجمعات والحرص على البقاء في المنزل.

وبسبب الفيروس التاجي، شهدت المحال إقبالا شديدا على الشراء، وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، واشترى السكان كميات كبيرة زيادة عن احتياجاتهم لتخزينها بالمنزل، الأمر الذي تسبب في نقص بالمواد الغذائية والمعلبات، وفقا لـ"بي بي سي" و صحيفة "مترو" و"ديلي ميل" البريطانية، وموقع "foxbusiness" الأمريكي و"globalnews." الكندي.

وحثت المحال وتجار التجزئة المتسوقين على عدم شراء أكثر مما يحتاجون إليه، وأن يكونوا واعين في تسوقهم بحيث لا يتم ترك الآخرين بدون عناصر يحتاجون إليها، ووجهوا رسالة إلى السكان قائلين: "هناك ما يكفي للجميع إذا عملنا جميعًا معًا".

ولجأت بعض المتاجر لتقنين بعض المنتجات لتجنب بيعها بالكامل، إذ أن الشره المفاجئ للشراء تسبب في حمل إضافي على الموظفين والموردين الذي يعملون ليلا ونهارا على تلبية احتياجات البلاد.

Live scenes at ASDA Trafford Centre. I can confirm I DO NOT need toilet roll. Just a small chicken for a Sunday roast. I’m stunned... this is mad #CoronaVirus pic.twitter.com/uTY9GRzGJV