حكايات النجوم مع كورونا.. مكرونة فيفي.. تحذير إليسا.. وأشعار صلاح عبدالله

10:24 م | الأحد 15 مارس 2020
فيروس كورونا والفنانين

فيروس كورونا والفنانين

كتب: رحاب عبدالراضي

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خوف وقلق انتاب الشعوب حول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتحذير منظمة الصحة العالمية من الإصابة به، ووضع العديد من الإرشادات للتعامل مع الفيروس والوقاية منه، كما علق العديد من الفنانين على كورونا بطرق مختلفة.

محمد عبده

ناشد الفنان محمد عبده، في رسالة تحذيرية بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدول ووزارات الصحة حول العالم للحد من انتشار كورونا.

كما وجه رسالة إلى وسائل الإعلام قال فيها: "أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات، تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا"، مضيفا: "الإعلام له دور في بث الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار".

إليسا

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة لها عبر تويتر، مرتدية كمامة طبية.

وشاركت إليسا مع الصورة، مقطعا من أغنيتها "كرهتني"، من أجل توجيه نصائح لجمهورها، حيث كتبت: "ما بدي تقرب لي وتسلم عادي علي، نصائح إليسا للوقاية من كورونا".

فيفي عبده

ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله برفقة الفنانة فيفي عبده، خلال تواجدهما في طائرة.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو وهي تسخر من فيروس كورونا، إذ قالت: "قبل ما أحط اليشمك ده –قاصدة الكمامة- كورونا خمسة مكرونا"، الأمر الذي أدخل الفنانة غادة عبدالرازق، في نوبة ضحك هيستيرية.

وعلقت "غادة"، على الفيديو الذي شاركته مع جمهورها موجهة حديثها إلى فيفي عبده، وقالت: "أنضف قلب في الدنيا، وجميلة وجدعة وبمليون راجل، وأخف دم، حبيبتي الجميلة بحبك".

نوال الزغبي

ونشرت المطربة نوال الزغبي، صورتها بالكمامة معلقة "خليك بالبيت.. الكورونا".

صلاح عبدالله

وكتب الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على فيس بوك: "‏أنا إن رأيتُ جماعةً قلتُ السلامُ عليكمُ ‏بالصوت مش بالإيد، ومن بعيد لبعيد ومنك لله ياكوكو".

محمد رشاد

ونشر المطرب محمد رشاد، صورة له ساخرا من انتشار فيروس كورونا، وعاصفة منخفض التنين، حيث كتب: "قبل الإعصار المحلي المحطوط عليه كورونا".

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