سينمات وبلاي ستشين وجيم.. تجمعات يجب الابتعاد عنها لتفادي كورونا

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة بهدف محاربة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعدما تسبب الفيروس المستجد، في العديد من حالات الوفاة، فضلًا عن حالات الإصابة به، والتي طالت مصر مؤخرًا، وسجلت وزارة الصحة أكثر من 100 مصاب بكورونا.

وكانت آخر الإجراءات هي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لتفادي الإصابة من فيروس كورونا.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات الكبيرة وطالبت بالتزام بالقرارات التي تخص ذلك، وترصد "الوطن" أبرز أماكن التجمعات التي يجب أن يتجنبها المواطنون هذه الفترة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا:

- السينمات والمسارح.

- الأندية والفنادق.

- المولات التجارية.

- الصالات الرياضة.

- أماكن تدريبات أو كورسات تعليمية والاستعانة بالأونلاين.

- المقاهي والكافيهات والمطاعم.

- الحفلات الخاصة والجماعية.

- المراكب النيلية.

- الملاهي.

- المؤتمرات والندوات.

- أماكن لعب البلاي ستشين.

- حفلات الزفاف، لذلك يجب تأجيلها.

وينصح بشكل عام عدم الذهاب لأماكن بها تجمعات كبيرة إلا في حالات الضرورة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس، ارتفاع عدد الحالات المصابة في مصر إلى 110 مصابين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى.