التجارب تبدأ في يوليو.. شركة كندية تتوصل للقاح لفيروس كورونا

05:52 م | الأحد 15 مارس 2020
لقاح كورونا المستجد

لقاح كورونا المستجد

كتب: لمياء محمود

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صراع مع الوقت يخوضه العلماء بجميع أنحاء العالم حاليا، من أجل التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وتسبب في إصابة أكثر من 110 ألف شخص بجميع أنحاء العالم، ولكن حملت شركة كندية الأمل للعالم باقترابها من إنتاج لقاح ضد الفيروس.

وأعلنت شركة "Medicago " للأدوية الحيوية يمدينة كيبيك الكندية، الخميس الماضي، أنها نجحت في إنتاج لقاح لفيروس "كوفيد 19" وسيكون جاهزا للاختبار على البشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية وموقع "biospace".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بروس كلارك، أنهم تلقوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا "VLP" قبل 20 يومًا وبدأوا في تطوير علاج للمرض، وستبدأ اختبار ما قبل التجارب السريرية للسلامة والفعالية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، تتوقع الشركة بدء التجارب البشرية بحلول يوليو أو أغسطس المقبلين.

كما تستخدم الشركة أيضًا منصتها التكنولوجية لتطوير الأجسام المضادة ضد  فيروس  "سارس- CoV-2" بالتعاون مع مركز أبحاث الأمراض المعدية بجامعة "لافال".

وأشار "كلارك" إلى أنهم استخدموا النباتات لزراعة بروتينات اللقاح، بدلاً من بيض الدجاج، التي تستخدم بشكل أكثر شيوعًا، إذ أنه جرى استخدام التسلسل الجيني للفيروس في بكتيريا التربة بدلا من الفيروس الحي نفسه، وجرى تناول هذا التسلسل من قبل النباتات، والتي بدأت في إنتاج البروتين الذي يمكن استخدامه كلقاح.

وأكد "كلارك" أنه يمكن استخدام الأجسام المضادة لعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس، وسبب تقدم الشركة في أبحاث "كوفيد 19"، هو اعتمادها على النباتات، والتي تستخدم لتطوير العلاجات القائمة على البروتين، ما يسمح بإنتاج حلول اللقاحات والأجسام المضادة لمواجهة هذا التهديد العالمي.

وقال "كلارك": "بحلول شهر نوفمبر، نكون قد أكملنا المرحلة الثالثة في التجارب السريرية ما يسمح بإتاحة اللقاح على نطاق واسع للجمهور".

و"Medicago" ليست الشركة الأولى، إذ أعلنت أيضا شركتي "Eli Lilly" و " AbCellera" الكنديتان عن تعاونهما لتطوير منتجات الأجسام المضادة لعلاج الفيروس التاجي.

وقالت شركة "AbCellera" إنها خلال أسبوع واحد من تلقي عينة الدم، قامت بفحص أكثر من 5 ملايين خلية مناعية، للبحث عن خلايا أنتجت أجسامًا مضادة فعالة ساعدت المريض على تحييد الفيروس والتعافي من المرض.

ويذكر أن "Medicago" أنتجت من قبل في عام 2009، لقاحا ضد فيروس أنفلونزا الخنازير المعروف باسم "H1N1" في 19 يوما فقط، وبعد 3 سنوات قامت بتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا أحادي التكافؤ في خلال شهر واحد، وفي عام 2015، أثبتت الشركة قدرتها على إنتاج علاجا للأجسام المضادة لفيروس الإيبولا.

والمنتج الأول للشركة هو لقاح موسمي رباعي التكافؤ موسع للتحصين النشط ضد الأنفلونزا، ويخضع حاليًا للمراجعة من قبل وزارة الصحة الكندية بعد الانتهاء من برنامج سريري قوي للسلامة والفعالية يشمل أكثر من 25000 مريض.

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