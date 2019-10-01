جنون كورونا.. كوري يعقم الأموال في الميكروويف ويتعرض لمفاجأة صادمة

02:49 م | الأحد 15 مارس 2020
أوراق نقدية كورية

أوراق نقدية كورية

كتب: لمياء محمود

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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بأغلب دول العالم، لجأ مواطنون بكوريا الجنوبية لتطهير الأوراق النقدية خوفا من إصابتهم بالفيروس القاتل.

ولجأ "لي" من مقاطعة "جيونج سانج بوك دو" بكوريا الجنوبية، إلى وضع أمواله في الميكروويف نظرا للخوف من أن تنتقل إليه عدوى كورونا من الأشخاص الذين لامسوا الأموال من قبل، وفقا لموقع "ibtimes".

وقام "لي" بوضع مليون و800 ألف وون كوري، ما يعادل حوالي 1500 دولار، في الميكروويف لتطهيرهم وتعقيمهم.

ولكن أصيب الكوري بصدمة عندما فتح باب الميكروويف ووجد أن أغلب الأموال أحرقت بشكل جزئي ولم يتبقى له سوى 950 ألف وون كوري فقط أي حوالي 796 دولارا.

وجرى الإبلاغ عن حالة مماثلة من بوسان أيضًا، حيث وضع شخص 39 نوتة بنكية، بقيمة 50 ألف وون، في الميكروويف وانتهى به الأمر إلى خسارة معظم أمواله.

وغير معروف ما هي درجة الحرارة التي حددها "لي" والشخص الآخر في الميكروويف، إلا أن الحال انتهى إلى خسارتهم معظم أموالهم.

ولدى كوريا الجنوبية حاليا أكثر من 7800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 65 حالة وفاة حتى الآن، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في عدد الإصابات.

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