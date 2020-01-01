لمكافحة كورونا.. "سامسونج" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا

11:26 ص | الأحد 15 مارس 2020
هاتف سامسونج

هاتف سامسونج

كتب: الوطن

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 كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح التعقيم مجانا لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية. 

تعقيم مجاني لهواتف سامسونج 

وأطلقت "سامسونج" على الخدمة اسم Galaxy Sanitizing، وتوفر تعقيما مجانيا في مركز الخدمة الرسمي، ومتاجر "تجربة سامسونج" في بلدان معينة، بالاعتماد على الأشعة فوق البنفسجية. 

وبحسب الشركة العالمية فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف جالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها، مستغرقة عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، قاتلة 99.9% من الجراثيم التي على الجهاز.

واختبرت سامسونج أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف، ومن المفترض أن تتوسع الشركة في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

ويأتي إعلان "سامسونج" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.

 

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