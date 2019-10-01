حمو بيكا يثير السوشيال ميديا في 72 ساعة.. درع ذهبي وخطوبة ومرض

05:03 ص | الأحد 15 مارس 2020
حمو بيكا يثير السوشيال ميديا في 72 ساعة.. درع ذهبي وخطوبة ومرض

حمو بيكا يثير السوشيال ميديا في 72 ساعة.. درع ذهبي وخطوبة ومرض

كتب: عبدالرحمن قناوي

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عدة أيام حافلة مر بها مغني المهرجانات حمو بيكا، كان خلالها حديث الأخبار والمانشيتات والعناوين، وتصدر تريندات محركات البحث على مواقع جوجل وتويتر، على الرغم من قرار منعه مع زملائه من مؤدي المهرجانات، من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، والذي تضامنت معه نقابة المهن الموسيقية الأردنية ومنعت مغني المهرجانات من الغناء على أرض المملكة الهاشمية الأردنية.

وبدأ حمو بيكا الـ72 ساعة الماضية بالحصول على الدرع الذهبي من موقع "يوتيوب"، يوم الأربعاء الماضي، والذي ناله بسبب تخطي قناته على موقع الفيديوهات الشهير أكثر من مليون مشترك، وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها مغني المهرجانات على الدرع من الموقع، واحتفل به من خلال نشر صوره على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبعد 24 ساعة فقط من حصوله على الدرع الذهبي احتفل بيكا بحفل خطوبته، يوم الخميس الماضي، حيث شارك صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للذهب الذي اشتراه لخطيبته، وعلق عليها قائلًا، "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

وسخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شبكة "بيكا" المكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين"، حيث وصفها العديدون بأنها ليست راقية، كما أن ذوق خطيبته "بلدي"، وهو الأمر الذي استفز بيكا للرد بحدة على المنتقدين من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب يوم واحد من رد "بيكا" على الساخرين من شبكته، نشر مغني المهرجانات صور جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر من خلالها وهو على سرير المرض، رافعًا إحدى يديه والتي يلتف حولها "شاش طبي"، مصحوبة بتعليق "كله يدعي لبيكا، ربنا يقومه بالسلامة".

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