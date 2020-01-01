أطباء صينيون يكشفون الظروف الأكثر ملاءمة لانتشار فيروس كورونا

كشف مجموعة من العلماء، عن الظروف الأكثر ملاءمة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في الآونة الأخيرة في العديد من أنحاء العالم، منذ بداية ظهوره يوم 31 ديسمبر الماضي.

وأوضح الأطباء الصينيون، أنه مع بداية الطقس الدافئ، سيختفي نشاط الفيروس التاجي تدريجيا، لأن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35-50%، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ونجح مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها، في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

وبحسب نتائج العلماء، يزداد خطر الإصابة بالعدوى في الربيع عدة مرات، ولكن بمجرد أن تتخطى أجهزة مقياس الحرارة درجة 8، سيضعف نشاط الفيروس، وعند 30 درجة فوق الصفر، سيتوقف خطر العامل المسبب للمرض، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وذكر الأطباء، أن جميع حساباتهم تستند إلى دراسة أنواع أخرى من الفيروسات التاجية ومتوسط ​​التأشيرات، ولم يأخذوا بعين الاعتبار الخصائص الفردية للمصابين ووجود الأمراض المصاحبة وحالة المناعة.