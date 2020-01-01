"عاوزين نفرح وننبسط".. شاهد أشهر إيفهات مصطفى خاطر في عيد ميلاده الـ34

01:01 ص | الأحد 15 مارس 2020
مصطفى خاطر

مصطفى خاطر

كتب: حسن شحاته

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يُعد الفنان مصطفى خاطر، أحد أكثر نجوم الفن الذين نجحوا في خطف الأنظار بالوسط الفني خلال الآونة الأخيرة، لذلك نرصد لكم في أشهر الإيفهات التي لا تنسى لـ"خاطر"، وذلك في عيد ميلاده الـ34، والذي أكمله يوم 14 مارس الجاري.

أشهر إيفهات مصطفى خاطر

"عاوزين نفرح وننبسط ونبل الشربات"، عبارة قالها مصطفى خاطر ظلت راسخة طويلا في أذهان محبيه، وذلك خلال عرضه لمسرحية "فرصة تانية" لمسرح مصر.

"أنا محدش يتوقعني"، وظهر مصطفى خاطر في هذه المسرحية بدور "عم شكشك" ليخطف الأنظار بتلك الجملة التي قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها.

"أنا بحب الفلوس أوي"، كلمات كوميدية أخرى نالت من ضحكات الجمهور الحاضر في مسرح مصر، والتي قالها "خاطر" أثناء حديثه مع زميله محمد أنور.

"بنتنا أشرف من الشرف"، وخطف "خاطر" الأنظار من الجميع بتلك العبارة التي حازت على تصفيقات الجماهير، وذلك خلال حديثه مع الفنان أشرف عبدالباقي في إحدى حلقات مسرح مصر.

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